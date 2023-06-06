إعلان نتائج القبول على الوظائف العسكرية النسائية في الخدمات الطبية

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بالخدمات الطبية في وزارة الداخلية على رتبة (عريف، جندي أول) للكادر النسائي.
ودعت الإدارة الراغبين بمعرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر منصة (أبشر- توظيف) https://jobs.sa