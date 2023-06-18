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تضمنت نقل 1295 معلمًا ومعلمة

إعلان نتيجة حركة النقل الداخلي لمعلمي صبيا

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٩ صباحاً
إعلان نتيجة حركة النقل الداخلي لمعلمي صبيا
المواطن - فريق التحرير

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اعتمد مدير التعليم بصبيا عثمان بن محمد مسملي حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي ١٤٤٥هـ، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا حافلًا بالعطاء والإنجاز.

النقل الداخلي

وتضمنت حركة النقل الداخلي، نقل ١٢٩٥ معلمًا ومعلمة ويمكن الاطلاع على نتيجة الحركة من خلال نظام نور.

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ونشرت إدارة تعليم صبيا عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” نسب المنقولين والمنقولات على الرغبات الثلاث الأولى.

 

 

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