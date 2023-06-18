إعلان نتيجة حركة النقل الداخلي لمعلمي صبيا

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اعتمد مدير التعليم بصبيا عثمان بن محمد مسملي حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي ١٤٤٥هـ، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا حافلًا بالعطاء والإنجاز.
وتضمنت حركة النقل الداخلي، نقل ١٢٩٥ معلمًا ومعلمة ويمكن الاطلاع على نتيجة الحركة من خلال نظام نور.
ونشرت إدارة تعليم صبيا عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” نسب المنقولين والمنقولات على الرغبات الثلاث الأولى.
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مدير #تعليم_صبيا عثمان بن محمد مسملي يعتمد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي١٤٤٥ متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا حافلًا بالعطاء والإنجاز.
وتضمنت الحركة نقل ١٢٩٥ معلمًا ومعلمة ويمكن الاطلاع على نتيجة الحركة من خلال نظام نور. pic.twitter.com/mHRRpGdzLA
— إدارة تعليم صبيا (@MOE_SBI) June 17, 2023