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بالتعاون مع منظمة اليونيسيف

إغاثي الملك سلمان يدرب 20 قابلة في اليمن

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٠ مساءً
إغاثي الملك سلمان يدرب 20 قابلة في اليمن
المواطن - واس

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نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول دورة تدريبية في محافظة مأرب لتأهيل 20 فتاة يمنية على مهنة القابلة ( توليد النساء الحوامل ورعايتهن ) ، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) والمعهد العالي للعلوم الصحية بالمحافظة. حيث تم تدريب القابلات على الولادة الطبيعية والقيصرية وكيفية التعامل مع المشاكل التي قد تحدث أثناء التوليد، بالإضافة إلى تدريبيهن على الإسعافات الأولية المنقذة لحياة الأمهات لخدمة المناطق البعيدة عن المستشفيات .

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين صحة الأمهات والمواليد والرفع من إمكانيات القطاع الصحي في اليمن.

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