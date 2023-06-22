إغاثي الملك سلمان يدرب 20 قابلة في اليمن ميسي ينصح مبابي بالرحيل عن باريس وزير الحج: أعداد الحجاج هذا العام تبلغ نحو 2 مليون حاج نائب أمير الشرقية يوجه بالتحقيق في مشاجرة طلاب ثانوية بالقطيف الأخضر يخطف الأنظار في كأس آسيا تحت 17 عامًا الحالة الصحية لمرضى كوفيد الأكثر تأثرًا بتلوث الهواء اعتماد إجراءات النقل الداخلي لمعلمي ينبع شركة البحر الأحمر الدولية راعيًا بلاتينيًا لـ الأهلي حتى 2026 الربيعة: لا قيود على أعمار الحجاج في موسم حج 1444 معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية يحتفي بدفعة جديدة من خريجيه
نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول دورة تدريبية في محافظة مأرب لتأهيل 20 فتاة يمنية على مهنة القابلة ( توليد النساء الحوامل ورعايتهن ) ، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) والمعهد العالي للعلوم الصحية بالمحافظة. حيث تم تدريب القابلات على الولادة الطبيعية والقيصرية وكيفية التعامل مع المشاكل التي قد تحدث أثناء التوليد، بالإضافة إلى تدريبيهن على الإسعافات الأولية المنقذة لحياة الأمهات لخدمة المناطق البعيدة عن المستشفيات .
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين صحة الأمهات والمواليد والرفع من إمكانيات القطاع الصحي في اليمن.