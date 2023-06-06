إغلاق مراكز الاقتراع في الكويت وبدء فرز الأصوات

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أغلقت قبل قليل صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية الكويتية وبدأت عملية فرز الأصوات.
وبحسب وسائل الإعلام الكويتية، أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في الدوائر الانتخابية الخمس للتصويت، تمهيداً لبدء عملية فرز أصوات الناخبين.
وفتحت أبواب الاقتراع أمام الناخبين منذ الثامنة صباحًا، حيث شهدت المقار الانتخابية إقبالاً ملحوظًا في فترة الصباح، كما زاد إقبال المواطنين على التصويت قبل نهاية اليوم الانتخابي.
ويتنافس 207 مرشحين على أصوات الناخبين البالغ عددهم 793646 مواطناً ومواطنة في الدوائر الخمس لاختيار 50 عضواً، لتمثيل الأمة في الفصل التشريعي الـ 17.
وتخوض 13 امرأة في الدوائر الخمس تحدي الحفاظ على التمثيل النسائي تحت قبة البرلمان الكويتي، 4 منهن مرشحات عن الدائرة الرابعة، و6 مرشحات في الدائرتين الثانية والثالثة بواقع ثلاث مرشحات لكل دائرة، مقابل مرشحتين في الدائرة الأولى، وواحدة عن الدائرة الخامسة.
وتشهد الانتخابات البرلمانية الكويتية أقل عدد للمرشحين منذ انتخابات مجلس الأمة التي أجريت عام 1975.