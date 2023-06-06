Icon

العروض الأوروبية تُهدد انتقال ويلفريد زاها للنصر Icon مناظر خلابة لشلالات الباحة بعد هطول الأمطار Icon إحباط تهريب أطنان من القات والحشيش والأقراص الممنوعة في 3 مناطق Icon طائرة كريم بنزيما في طريقها إلى السعودية Icon هبوط جديد لـ الليرة التركية أمام الدولار Icon عرض خيالي من إنتر ميامي لإبعاد ميسي عن الهلال Icon أولمبياد البرمجة يواصل استقبال طلبات الالتحاق بمسابقة المتوسطة والثانوية Icon الأمن العام : اسألوا عن المستندات اللازمة قبل استثمار أموالكم Icon صالح القرني بعد صفقة بنزيما: يا خصم الإتي جاتك الهزيمة Icon الصحة : حجز موعد عيادة مكافحة التدخين يتم بكل خصوصية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

إغلاق مراكز الاقتراع في الكويت وبدء فرز الأصوات

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٩ مساءً
إغلاق مراكز الاقتراع في الكويت وبدء فرز الأصوات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أغلقت قبل قليل صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية الكويتية وبدأت عملية فرز الأصوات.

بدء فرز الأصوات

وبحسب وسائل الإعلام الكويتية، أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في الدوائر الانتخابية الخمس للتصويت، تمهيداً لبدء عملية فرز أصوات الناخبين.

قد يهمّك أيضاً
باريس سان جيرمان يواجه النصر في اليابان

باريس سان جيرمان يواجه النصر في اليابان

تعليق كعكي على الاقتراب من ضم بنزيما

تعليق كعكي على الاقتراب من ضم بنزيما

وفتحت أبواب الاقتراع أمام الناخبين منذ الثامنة صباحًا، حيث شهدت المقار الانتخابية إقبالاً ملحوظًا في فترة الصباح، كما زاد إقبال المواطنين على التصويت قبل نهاية اليوم الانتخابي.

ويتنافس 207 مرشحين على أصوات الناخبين البالغ عددهم 793646 مواطناً ومواطنة في الدوائر الخمس لاختيار 50 عضواً، لتمثيل الأمة في الفصل التشريعي الـ 17.

الدوائر الخمس

وتخوض 13 امرأة في الدوائر الخمس تحدي الحفاظ على التمثيل النسائي تحت قبة البرلمان الكويتي، 4 منهن مرشحات عن الدائرة الرابعة، و6 مرشحات في الدائرتين الثانية والثالثة بواقع ثلاث مرشحات لكل دائرة، مقابل مرشحتين في الدائرة الأولى، وواحدة عن الدائرة الخامسة.

وتشهد الانتخابات البرلمانية الكويتية أقل عدد للمرشحين منذ انتخابات مجلس الأمة التي أجريت عام 1975.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطوات شراء سيارة مستعملة بعد الضريبة الجديدة
السعودية اليوم

خطوات شراء سيارة مستعملة بعد الضريبة الجديدة

السعودية اليوم
الدفاع المدني يحذر أهالي مكة والباحة وعسير
السعودية اليوم

الدفاع المدني يحذر أهالي مكة والباحة وعسير

السعودية اليوم
ضبط مروجَي الشبو بجدة وإحباط تهريب القات في عسير
أخبار أمنية

ضبط مروجَي الشبو بجدة وإحباط تهريب القات...

أخبار أمنية
تمديد القيود الأوروبية المفروضة على استيراد الحبوب الأوكرانية
العالم

تمديد القيود الأوروبية المفروضة على استيراد الحبوب...

العالم
توفير الوظائف في المناطق الاقتصادية بدعم برامج زيادة المهارات والتدريب
السعودية اليوم

توفير الوظائف في المناطق الاقتصادية بدعم برامج...

السعودية اليوم
البليهي يُثير الجدل: أنا من سيُحدد بطل دوري روشن
آخر الاخبار

البليهي يُثير الجدل: أنا من سيُحدد بطل...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير
وظائف

وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير

وظائف
الولايات المتحدة: السعودية من أهم شركائنا في المنطقة
السعودية اليوم

الولايات المتحدة: السعودية من أهم شركائنا في...

السعودية اليوم