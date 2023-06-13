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إجمالي حجم طلبات الاكتتاب بلغ 7.437 مليارات ريال

إقفال طرح برنامج الصكوك السعودية بمبلغ 2.505 مليار ريال

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥١ مساءً
إقفال طرح برنامج الصكوك السعودية بمبلغ 2.505 مليار ريال
المواطن - واس

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أعلن المركز الوطني لإدارة الدَين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يونيو 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 7.437 مليارات ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره ( 2.505 ) مليار ريال سعودي (ملياران و خمسمائة وخمسة ملايين ريال سعودي).

شرائح الإصدار

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 662 مليون ريال سعودي (ستمائة واثنان وستون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 1.843 مليار ريال سعودي (مليار وثمانمائة وثلاثة واربعون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلادي.

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خطة الاقتراض السنوية

يأتي هذا الإصدار تأكيداً للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدَين في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، باستمراره -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محليــاً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدَين، وإدارة مستحقات أصل الدَين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدَين الحكومي.

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