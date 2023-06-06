إكمال التحصينات شرط أساسي لإصدار تصريح الحج

أعادت وزارة الحج والعمرة، التذكير بأن إكمال التحصينات شرطٌ لإصدار تصريح الحج بعد إتمام التقديم على الحج هذا العام.

إكمال التحصينات

وقالت الوزارة في تغريدة عبر موقع تويتر: للحجاج من الداخل المسجلين لأداء حج عام 1444هـ/ 2023م، نود تذكيركم بأن إكمال التحصينات اللازمة شرط أساسي لإصدار تصريح الحج.

وأوضحت أن التحصيلات خاصة بكل من: لقاح فيروس كورونا، لقاح الحمى الشوكية النيسرية، لقاح الإنفلونزا الموسمية.

ونوهت بأن آخر وقت لإكمال التحصينات هو قبل بدء موسم الحج بـ 10 أيام.

على صعيد آخر، رأَس مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، في مقر الأمن العام بمحافظة جدة اليوم، اجتماع قيادة قوات أمن الحج.

أمن الحج

ونقل تحيات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا للمجتمعين، وبحث الاجتماع استعدادات قيادات قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف بيت الله الحرام وتسهيل وتيسير أدائهم لنسكهم.

وأكد أهمية تضافر الجهود لاستكمال الترتيبات الميدانية كافة ورفع مستوى الجاهزية والإعداد لتنفيذ الخطط بالمستوى الذي ينسجم مع توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله، وما توفره الدولة، من إمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير جميع السبل للمحافظة على أمنهم وسلامتهم.