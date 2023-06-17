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لرفع جودة الخدمة وتعزيز السلامة

إلزام مزاولي نشاط نقل البضائع على الطرق البرية بالوثيقة الإلكترونية

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٨ مساءً
إلزام مزاولي نشاط نقل البضائع على الطرق البرية بالوثيقة الإلكترونية
المواطن - واس

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شددت الهيئة العامة للنقل على ضرورة إصدار “وثيقة نقل” الإلكترونية لجميع المرخصين في مزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية، وذلك من خلال بوابة “نقل الإلكترونية” (هنا).

وأوضحت الهيئة أن “وثيقة النقل” تحتوي على بيانات تفصيلية مثل: بيانات المرسل والمُرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات،وتفاصيل أجور النقل، وكذلك تفاصيل الرحلة وبيانات الناقل، وتتضمَّن أيضًا بيانات المرخصين،كما تمكّنهم من الاطلاع الفوري على الوثائق، والتحقُّق من معلومات الشحنات وحالتها إلكترونيًّا.

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مزايا وثيقة نقل

وأشارت إلى أن “وثيقة نقل” تسهم في رفع جودة الخدمة وتعزيز سلامة النقل، كما تُتيح الاطلاعَ على تفاصيل عملية النقل؛ لضمان حفظ الحقوق لجميع المعنيِّين من مزوِّدي الخدمات والمستفيدين.

وأضافت الهيئة أن الربط الإلكتروني للمنشآت ببوابة “نقل”، يهدف إلى مراقبة وضبط جودة الخدمات المقدمة، وإدارة عمليات النقل ورفع كفاءتها، وتنظيم العلاقة التعاقدية ما بين أطراف عملية النقل، كما سيسهم التسجيل عبر خدمة “توثيق الحمولة” في زيادة مستوى الشفافية للبيانات، وضمان التعامل مع ناقلين مرخصين مطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة.

خدمات نقل البضائع

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة العامة للنقل في أتمتة خدماتها وتعظيم الاستفادة من دور التقنية في إكمال رحلة التحول الرقمي وتحقيق المزيد من التقدم والتطور لخدمات النقل؛ وتحقيقًا لذلك وفَّرت الهيئة العديدَ من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من خلال بوابة نقل، التي تمكّن وتُتيح للناقلين الاستفادةَ من أكثر من 250 خدمة إلكترونية.

وتحرص الهيئة على تهيئة جميع السبل والوسائل لتطوير نشاط نقل البضائع والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وللاستفسارات أو الملحوظات يمكن التواصل مع الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني tga.gov.sa،أو الرقم الموحد: 19929 لجميع المستفيدين.

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