إلغاء الشوطين الإضافيين في كأس السوبر الأوروبي

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلغاء الشوطين الإضافيين في نهائي كأس السوبر الأوروبي الذي سيقام أغسطس المقبل بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني.
وقال اليويفا في بيانه: إنه في حال انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي أو بالتعادل الإيجابي فسوف يلجأ فريقا مان سيتي وإشبيلية لركلات الترجيح مباشرة.
وسيلعب مان سيتي ضد إشبيلية يوم 16 أغسطس المقبل في المباراة التي ستقام في ملعب كارايسكاكيس في اليونان.
وكان مانشستر سيتي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا 2023 بعد التفوق على إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية بهدف دون رد، بينما فاز إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي بعد التفوق على نادي روما الإيطالي بركلات الجزاء الترجيحية.