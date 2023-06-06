Icon

العروض الأوروبية تُهدد انتقال ويلفريد زاها للنصر Icon مناظر خلابة لشلالات الباحة بعد هطول الأمطار Icon إحباط تهريب أطنان من القات والحشيش والأقراص الممنوعة في 3 مناطق Icon طائرة كريم بنزيما في طريقها إلى السعودية Icon هبوط جديد لـ الليرة التركية أمام الدولار Icon عرض خيالي من إنتر ميامي لإبعاد ميسي عن الهلال Icon أولمبياد البرمجة يواصل استقبال طلبات الالتحاق بمسابقة المتوسطة والثانوية Icon الأمن العام : اسألوا عن المستندات اللازمة قبل استثمار أموالكم Icon صالح القرني بعد صفقة بنزيما: يا خصم الإتي جاتك الهزيمة Icon الصحة : حجز موعد عيادة مكافحة التدخين يتم بكل خصوصية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
كلفة إذن السفر الالكتروني 10 جنيهات إسترلينية

إلغاء شرط تأشيرة سفر مواطني الخليج والأردن لبريطانيا

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٧ مساءً
إلغاء شرط تأشيرة سفر مواطني الخليج والأردن لبريطانيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الحكومة البريطانية أن كلفة إذن السفر الإلكتروني لرعايا دول الخليج والأردن سوف تكون 10 جنيهات إسترلينية، وذلك ابتداءً من العام القادم.

تفاصيل القرار

وسيتمكن مواطنو السعودية والإمارات وقطر وعُمان والكويت والبحرين والأردن من دخول المملكة المتحدة مقابل رسوم قدرها 10 جنيهات إسترلينية فقط (12.4 دولار أمريكي) بموجب مخطط سفر إلكتروني جديد مبسط، إذ سيتم إلغاء شرط التأشيرة للمواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مواطنين وإحباط تهريب 340 كيلو قات في تبوك وجازان

ضبط مواطنين وإحباط تهريب 340 كيلو قات في تبوك وجازان

مرشحة الرئاسة نيكي هايلي: أمريكا بحاجة إلى العرب وروسيا

مرشحة الرئاسة نيكي هايلي: أمريكا بحاجة إلى العرب وروسيا

وستشهد التغييرات التي كشفت عنها الحكومة البريطانية في بيان نشرته على موقعها، إلغاء شرط التأشيرة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأردن الراغبين في زيارة المملكة المتحدة.

ومن المقرر إطلاق الخطة للمواطنين القطريين في أكتوبر 2023، وبقية دول مجلس التعاون الخليجي والأردن في فبراير 2024، بما يجعل الشروط الخاصة بهم تتماشى مع الآخرين وخاصة حاملي جوازات السفر الأمريكية والأسترالية. ومن خلال دفع الرسوم سيسمح لهم بدخول بريطانيا عدة مرات على مدى عامين دون تكاليف إضافية.

مساهمة كبيرة

وأكد وزير الهجرة روبرت جينريك أن الزائرين من دول الخليج والأردن يقدمون مساهمة كبيرة في صناعة السياحة في المملكة المتحدة، وستجعل الخطة الجديدة من الأسهل والأرخص لهم السفر إلى المملكة المتحدة.

ومن جانبه قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا اللورد أحمد يسعدني أن يكون شركاؤنا عبر الخليج والأردن أول من يستفيد من نظام تصاريح السفر الإلكتروني الجديد في المملكة المتحدة، هذا المخطط دليل إضافي على الشراكة القوية بين المملكة المتحدة ودول المنطقة.

خفض التكاليف

وأردف أنه من خلال خفض التكاليف ومتطلبات التأشيرة، ستضمن الخطة للزوار من دول الخليج والأردن الاستمتاع بالسفر بسهولة إلى المملكة المتحدة، ما يعزز الروابط التجارية والسياحية.

ولفت البيان إلى أن الزائرين الخليجيين يعتبرون قيمة عالية لاقتصاد المملكة المتحدة، إذ أنفق أكثر من 790 ألف زائر خليجي ملياري جنيه إسترليني خلال إقامتهم في المملكة المتحدة العام الماضي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطوات شراء سيارة مستعملة بعد الضريبة الجديدة
السعودية اليوم

خطوات شراء سيارة مستعملة بعد الضريبة الجديدة

السعودية اليوم
الدفاع المدني يحذر أهالي مكة والباحة وعسير
السعودية اليوم

الدفاع المدني يحذر أهالي مكة والباحة وعسير

السعودية اليوم
ضبط مروجَي الشبو بجدة وإحباط تهريب القات في عسير
أخبار أمنية

ضبط مروجَي الشبو بجدة وإحباط تهريب القات...

أخبار أمنية
تمديد القيود الأوروبية المفروضة على استيراد الحبوب الأوكرانية
العالم

تمديد القيود الأوروبية المفروضة على استيراد الحبوب...

العالم
توفير الوظائف في المناطق الاقتصادية بدعم برامج زيادة المهارات والتدريب
السعودية اليوم

توفير الوظائف في المناطق الاقتصادية بدعم برامج...

السعودية اليوم
البليهي يُثير الجدل: أنا من سيُحدد بطل دوري روشن
آخر الاخبار

البليهي يُثير الجدل: أنا من سيُحدد بطل...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير
وظائف

وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير

وظائف
الولايات المتحدة: السعودية من أهم شركائنا في المنطقة
السعودية اليوم

الولايات المتحدة: السعودية من أهم شركائنا في...

السعودية اليوم