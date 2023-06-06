إلغاء شرط تأشيرة سفر مواطني الخليج والأردن لبريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية أن كلفة إذن السفر الإلكتروني لرعايا دول الخليج والأردن سوف تكون 10 جنيهات إسترلينية، وذلك ابتداءً من العام القادم.

تفاصيل القرار

وسيتمكن مواطنو السعودية والإمارات وقطر وعُمان والكويت والبحرين والأردن من دخول المملكة المتحدة مقابل رسوم قدرها 10 جنيهات إسترلينية فقط (12.4 دولار أمريكي) بموجب مخطط سفر إلكتروني جديد مبسط، إذ سيتم إلغاء شرط التأشيرة للمواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن.

وستشهد التغييرات التي كشفت عنها الحكومة البريطانية في بيان نشرته على موقعها، إلغاء شرط التأشيرة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأردن الراغبين في زيارة المملكة المتحدة.

ومن المقرر إطلاق الخطة للمواطنين القطريين في أكتوبر 2023، وبقية دول مجلس التعاون الخليجي والأردن في فبراير 2024، بما يجعل الشروط الخاصة بهم تتماشى مع الآخرين وخاصة حاملي جوازات السفر الأمريكية والأسترالية. ومن خلال دفع الرسوم سيسمح لهم بدخول بريطانيا عدة مرات على مدى عامين دون تكاليف إضافية.

مساهمة كبيرة

وأكد وزير الهجرة روبرت جينريك أن الزائرين من دول الخليج والأردن يقدمون مساهمة كبيرة في صناعة السياحة في المملكة المتحدة، وستجعل الخطة الجديدة من الأسهل والأرخص لهم السفر إلى المملكة المتحدة.

ومن جانبه قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا اللورد أحمد يسعدني أن يكون شركاؤنا عبر الخليج والأردن أول من يستفيد من نظام تصاريح السفر الإلكتروني الجديد في المملكة المتحدة، هذا المخطط دليل إضافي على الشراكة القوية بين المملكة المتحدة ودول المنطقة.

خفض التكاليف

وأردف أنه من خلال خفض التكاليف ومتطلبات التأشيرة، ستضمن الخطة للزوار من دول الخليج والأردن الاستمتاع بالسفر بسهولة إلى المملكة المتحدة، ما يعزز الروابط التجارية والسياحية.

ولفت البيان إلى أن الزائرين الخليجيين يعتبرون قيمة عالية لاقتصاد المملكة المتحدة، إذ أنفق أكثر من 790 ألف زائر خليجي ملياري جنيه إسترليني خلال إقامتهم في المملكة المتحدة العام الماضي.