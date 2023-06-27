إلقاء البيتزا على مبنى بلدية نيويورك اعتراضًا على منعها

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لشخص ألقى قطع البيتزا على مبنى بلدية نيويورك اعتراضًا على سياساتهم بحظر البيتزا.

حظر البيتزا

وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، شوهد الرجل وهو يتلو بيانًا أمام مبنى البلدية قبل أن يقوم بفتح علب البيتزا وإلقاء القطع داخل سور المبنى.

وكانت بلدية نيويورك قد قامت بحظر البيتزا المصنوعة في أفران الحطب (لأنها تدمر البيئة) فخرج شخص غاضب قائلًا: لدينا أعلى معدل جريمة وتهتمون بالمهاجرين وتتجاهلون المواطنين.