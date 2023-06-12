“إم آي إس” توقع عقداً مع “البلدية والإسكان” بـ 83 مليون ريال

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات “إم آي إس” عن توقيع عقد تجديد وتأمين رخص وبرامج مايكروسوفت مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

قيمة العقد

وأوضحت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، في بيان لها على “تداول”، أن العقد بقيمة إجمالية 83 مليون ريال وتبلغ مده العقد 3 سنوات.