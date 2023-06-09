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بعد رحيله عن برشلونة

إنتر ميامي ينافس النصر والهلال على ضم بوسكيتس

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٤ مساءً
إنتر ميامي ينافس النصر والهلال على ضم بوسكيتس
المواطن - فريق التحرير

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اقترب النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس من حسم وجهته في الموسم الرياضي الجديد، بعد رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة.

بوسكيتس يحسم موقفه

وانتهى عقد بوسكيتس صاحب الـ34 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم برشلونة، بنهاية الموسم، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد، قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن رحيله، بعد 15 عامًا قضاها في صفوفه.

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وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “سيرجيو بوسكيتس سيقرر مستقبله اليوم الجمعة، يوجد 3 أندية في صراع على التعاقد معه، هي إنتر ميامي الأمريكي، والنصر والهلال من السعودية”.

بوسكيتس
النجم الإسباني – المصدر @SofaScoreARB

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن نادي إنتر ميامي هو صاحب الأفضلية في ضم التعاقد مع النجم الإسباني، نظرًا لوجود الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتابعت الصحيفة: “بوسكيتس منجذب لتجربة اللعب في الدوري الأمريكي، والعيش في مدينة ميامي التي تعد جذابة له ولزوجته وأطفاله، ولكن على الصعيد المالي عرض إنتر ميامي أقل بكثير من العروض السعودية له”.

سيرجيو بوسكيتس
النجم الإسباني – المصدر @FabrizioRomano

ميسي لإنتر ميامي

وكان ليونيل ميسي قد حسم موقفه وأعلن عن انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حر، وذلك بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وارتبط اسم ميسي بالعودة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أو الانتقال إلى الهلال، قبل أن يعلن بشكل مفاجئ عن انتقاله لفريق ديفيد بيكهام بداية من الموسم الرياضي الجديد.

ميسي مع إنتر ميامي
ميسي – المصدر fortune

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