إنتر ميامي ينافس النصر والهلال على ضم بوسكيتس

اقترب النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس من حسم وجهته في الموسم الرياضي الجديد، بعد رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة.

بوسكيتس يحسم موقفه

وانتهى عقد بوسكيتس صاحب الـ34 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم برشلونة، بنهاية الموسم، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد، قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن رحيله، بعد 15 عامًا قضاها في صفوفه.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “سيرجيو بوسكيتس سيقرر مستقبله اليوم الجمعة، يوجد 3 أندية في صراع على التعاقد معه، هي إنتر ميامي الأمريكي، والنصر والهلال من السعودية”.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن نادي إنتر ميامي هو صاحب الأفضلية في ضم التعاقد مع النجم الإسباني، نظرًا لوجود الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتابعت الصحيفة: “بوسكيتس منجذب لتجربة اللعب في الدوري الأمريكي، والعيش في مدينة ميامي التي تعد جذابة له ولزوجته وأطفاله، ولكن على الصعيد المالي عرض إنتر ميامي أقل بكثير من العروض السعودية له”.

ميسي لإنتر ميامي

وكان ليونيل ميسي قد حسم موقفه وأعلن عن انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حر، وذلك بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وارتبط اسم ميسي بالعودة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أو الانتقال إلى الهلال، قبل أن يعلن بشكل مفاجئ عن انتقاله لفريق ديفيد بيكهام بداية من الموسم الرياضي الجديد.