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بعد التعاقد معهما هذا الصيف

إنتر ميامي يُقدم ميسي وبوسكيس 16 يوليو

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٧ مساءً
إنتر ميامي يُقدم ميسي وبوسكيس 16 يوليو
المواطن - فريق التحرير

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حدد نادي إنتر ميامي الأمريكي، موعد تقديم الثنائي المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرجيو بوسكيتس، بعد التعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إنتر ميامي يُقدم نجميه

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “إدارة نادي إنتر ميامي تخطط لتقديم الثنائي ميسي وبوسكيتس معًا بعد انضمامها إلى صفوفه، في شهر يوليو المقبل”.

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بوسكيتس وميسي
بوسكيتس وليونيل – المصدر sportskeeda

 

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن إنتر ميامي حدد يوم 16 يوليو المقبل، لتقديم الثنائي ميسي وبوسكيتس، في مؤتمر صحافي على ملعب الفريق الأمريكي، وسط حشود جماهيرية ضخمة.

وتسعى إدارة النادي الأمريكي للتعاقد مع النجم الإسباني جوردي ألبا بعد رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة هذا الصيف، وفي حالة حسم الصفقة قد تُقدمه مع ميسي وبوسكيتس.

بوسكيتس وميسي
بوسكيتس وليونيل

التعاقد مع ميسي وبوسكيتس

وكان ليونيل قريبًا من الانتقال إلى الهلال، قبل أن ينجح نادي إنتر ميامي الأمريكي، في التعاقد معه في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ميسي مع إنتر ميامي
ليونيل – المصدر fortune

وأعلن نادي إنتر ميامي عن تعاقده رسمياً مع سيرجيو بوسكيتس، بعد نهاية عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، وذلك عقب منافسة قوية مع النادي الأهلي الذي قدم عرضًا ضخمًا مؤخرًا، أملًا في حسم الصفقة لصالحه.

سيرجيو بوسكيتس
بوسكيتس – المصدر mirror

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