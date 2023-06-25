إنتر ميامي يُقدم ميسي وبوسكيس 16 يوليو

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حدد نادي إنتر ميامي الأمريكي، موعد تقديم الثنائي المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرجيو بوسكيتس، بعد التعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “إدارة نادي إنتر ميامي تخطط لتقديم الثنائي ميسي وبوسكيتس معًا بعد انضمامها إلى صفوفه، في شهر يوليو المقبل”.
وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن إنتر ميامي حدد يوم 16 يوليو المقبل، لتقديم الثنائي ميسي وبوسكيتس، في مؤتمر صحافي على ملعب الفريق الأمريكي، وسط حشود جماهيرية ضخمة.
وتسعى إدارة النادي الأمريكي للتعاقد مع النجم الإسباني جوردي ألبا بعد رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة هذا الصيف، وفي حالة حسم الصفقة قد تُقدمه مع ميسي وبوسكيتس.
وكان ليونيل قريبًا من الانتقال إلى الهلال، قبل أن ينجح نادي إنتر ميامي الأمريكي، في التعاقد معه في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأعلن نادي إنتر ميامي عن تعاقده رسمياً مع سيرجيو بوسكيتس، بعد نهاية عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، وذلك عقب منافسة قوية مع النادي الأهلي الذي قدم عرضًا ضخمًا مؤخرًا، أملًا في حسم الصفقة لصالحه.