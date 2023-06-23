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بعد اقتراب سكرينيار من الرحيل

إنتر ميلان يستهدف ضم نجم تشيلسي

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ صباحاً
إنتر ميلان يستهدف ضم نجم تشيلسي
المواطن - فريق التحرير

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يسعى نادي إنتر ميلان الإيطالي، للتعاقد مع مدافع بديل لنجم الفريق الأول لكرة القدم، ميلان سكرينيار الذي اقترب من الرحيل في الميركاتو الصيفي.

إنتر ميلان يسعى لضم أزبيليكويتا

وينتهي عقد سكرينيار مع إنتر ميلان بنهاية شهر يونيو الجاري، وتشير التقارير إلى أنه سينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر.

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وذكرت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”: “إنتر ميلان مستعد للتعاقد مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، الإسباني سيزار أزبيليكويتا، لتعويض رحيل لنجمه ميلان سكرينيار”.

ميلان سكرينيار
سكرينيار

وأضافت: “أزبيليكويتا يرتبط بعقد مع تشيلسي حتى صيف 2024، إلا أن الإنتر ينتظر مفاوضات سيزار مع البلوز لفسخ العقد بالتراضي من أجل الانضمام للنيراتزوري في صفقة مجانية”.

ولفتت الشبكة الإيطالية، إلى أن أزبيليكويتا صاحب الـ34 عامًا، سيمنح مدرب إنتر ميلان، سيموني إنزاجي، قدرًا كبيرًا من التنوع حيث يمكنه اللعب كظهير أيمن وأيسر بجانب قلب الدفاع.

سيزار أزبيليكويتا
أزبيليكويتا

أزبيليكويتا مع تشيلسي

وانضم أزبيليكويتا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في عام 2012، قادمًا من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، وشارك معخ في 508 مباريات، ونجح في تسجيل 17 هدفًا، وقدم 56 تمريرة حاسمة.

وتوج أزبيليكويتا بـ9 بطولات، وهي؛ الدوري الإنجليزي مرتين، والدوري الأوروبي مرتين، بجانب لقب واحد لكل من؛ دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبية، كأس العالم للأندية، كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

سيزار أزبيليكويتا
أزبيليكويتا

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