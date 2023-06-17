إنجلترا تُسقط مالطا برباعية

حقق منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا على حساب مالطة برباعية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات يورو 2024.

وسجل المنتخب الإنجليزي 3 أهداف في الشوط الأول عبر كل من فيرديناند أباب لاعب مالطة بالخطأ في مرماه وترينت أرنولد وهاري كين في الدقائق الـ 8 والـ28 والـ31.

وفي الشوط الثاني، سجل كالوم ويلسون الهدف الرابع للمنتخب الإنجليزي.

وسيلعب المنتخب الإنجليزي ضد منتخب مقدونيا الشمالية مساء الاثنين المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات.