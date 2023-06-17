إنجلترا تُسقط مالطا برباعية

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حقق منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا على حساب مالطة برباعية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات يورو 2024.
وسجل المنتخب الإنجليزي 3 أهداف في الشوط الأول عبر كل من فيرديناند أباب لاعب مالطة بالخطأ في مرماه وترينت أرنولد وهاري كين في الدقائق الـ 8 والـ28 والـ31.
وفي الشوط الثاني، سجل كالوم ويلسون الهدف الرابع للمنتخب الإنجليزي.
وسيلعب المنتخب الإنجليزي ضد منتخب مقدونيا الشمالية مساء الاثنين المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات.