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ابتعد ناجلسمان عن سباق المرشحين

إنريكي يقترب من قيادة باريس سان جيرمان

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٠ مساءً
إنريكي يقترب من قيادة باريس سان جيرمان
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن المدير الفني الإسباني لويس إنريكي، من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم الرياضي الجديد.

إنريكي المرشح الأبرز

وأوضحت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن مدرب منتخب إسبانيا السابق، لويس إنريكي، يتصدر سباق الترشيحات لقيادة باريس سان جيرمان.

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وأضافت: “إنريكي بات المرشح الأقرب لتدريب الفريق الباريسي، بعد تعثر المفاوضات مع مدرب بايرن ميونيخ السابق، الألماني جوليان ناجلسمان”.

وتابعت: “المدرب الإسباني يحظى بتقدير كبير بين ملاك النادي الباريسي، بينما لم يتم الكشف بعد عن أسباب تجميد المفاوضات مع المدرب الألماني”.

لويس إنريكي
المدرب الفرنسي – المصدر @fifaworldcup_ar

أبرز المرشحين لقيادة سان جيرمان

وكشفت الصحيفة الفرنسية عن أسماء المدربين في القائمة المرشحة لتدريب باريس سان جيرمان، حيث تضم كل من؛ تشابي ألونسو، وتياجو موتا، إلا أن المفاوضات مع إنريكي تبقى الأكثر إيجابية وجدية.

وواصلت: “باير ليفركوزن لا ينوي التفريط في تشابي ألونسو، بينما كانت المحاولات مع تياجو موتا عادية، فيما اقترب المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو – أحد المرشحين لتولي الإدارة الفنية للفريق الباريسي- من قيادة مارسيليا”.

تشابي ألونسو
ألونسو – المصدر @bayer04_en

وجاء في ختام تقرير “ليكيب”: “إدارة باريس سان جيرمان، تسعى لحسم ملف المدرب الجديد في أسرع وقت ممكن، لبدء استعداد الفريق الأول لكرة القدم لمنافسات الموسم الرياضي الجديد”.

ومن المقرر أن يخوض سان جيرمان في اليابان خلال الفترة من 22 يوليو وحتى الثاني من شهر أغسطس، وسيخوض خلالها 3 مباريات، الأولى ضد النصر، ثم سيريزو أوساكا الياباني يومي 25 و28 يوليو في مدينة أوساكا.

باريس سان جيرمان
لاعبو سان جيرمان – المصدر @PSG_English

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