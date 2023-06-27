إنقاذ حاجة تركية من نزيف حاد بسبب ورم في الرحم

تمكن فريق طبي بقسم النساء والولادة بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، من إنقاذ حياة حاجة تركية في العقد السابع من العمر، تعاني من نزيف حاد كان نتيجة ارتفاع خطير في سيولة الدم مع وجود ورم في عنق الرحم.

تفاصيل الحالة

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم استقبال الحالة بطوارئ الولادة والأطفال، حيث كانت تعاني من هبوط حاد في العلامات الحيوية، وتسارع في نبضات القلب، وأدخلت على الفور إلى العناية المركزة، ونظرًا لوضعها غير المستقر تم وضعها على جهاز تنفس الأكسجين، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة وعمل المنظار.

وبينت أنه تم على الفور إعطائها العلاج اللازم وإيقاف النزيف باستخدام أحدث الأدوية المسيلة للدم، حيث استجابت الحالة وتكللت الجهود بالنجاح – ولله الحمد – في وقت قياسي، مما أدى إلى استقرار الوضع الصحي للمريضة، وتمت متابعة الحالة، والآن مستقرة وتحت الملاحظة، وسيتم تصعيدها في القافلة المجهزة للمرضى المنومين بالمستشفى من الحجاج لتصعيدها إلى المشاعر لاستكمال حجها – بإذن الله -.

توفير الخدمات للحجاج

يذكر أن مستشفى الولادة والأطفال بـ مكة المكرمة يسعى لتوفير الاحتياجات الرئيسة للمرضى قاصدي بيت الله الحرام، لتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى مستويات العناية والراحة، تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله-.