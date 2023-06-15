إنقاذ حاجة عراقية بعد عملية استئصال ورم بمكة

أجرى فريق طبي متكامل من مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي عملية جراحية كبرى ناجحة ولله الحمد استغرقت 6 ساعات لحاجة عراقية في العقد السابع من العمر قدمت هذا العام لأداء مناسك الحج 1444 هـ تم خلالها استئصال ورم في الكلية والذي تسبب في اختراق القولون الأيسر مما استدعى استئصال الجزء المتضرر من القولون والأنسجة المحيطة به ومن ثم إعادة توصيل القولون.

تفاصيل الحالة

وحضرت الحاجة العراقية إلى قسم الطوارئ عن طريق الهلال الأحمر لمعاناتها من إمساك غثيان وإعياء شديد وبعد إجراء الفحوص اللازمة من تحاليل وأشعة تبين وجود التهاب شديد وتضخم في الكلية اليسرى لوجود بؤرة صديدية في الجسم مع وجود خراج تسبب في ارتفاع درجة الحرارة نتج عنه تسمم بالدم مما دعا إلى ضرورة التدخل الجراحي الطارئ لإنقاذ حياتها بعد إرادة الله عز وجل إذ أنه مثبت علمياً أن نسبة الوفاة في مثل هذه الحالات تصل إلى 60%. .

وتم نقل المريضة إلى قسم العناية المركزة لاستكمال خطتها العلاجية حيث إن وضعها مستقر وفي تحسن مستمر ولله الحمد.

فريق متكامل

ويتطلب هذا النوع من العمليات التخصصية وجود فريق متكامل ومختص وهذا ما يتميز به القطاع الصحي في مكة المكرمة من وجود خبرات طبية متميزة وكذلك تجهيزات حديثة سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتقدم خدمات صحية نوعية تضاهي أفضل دول العالم للمواطنين والمقيمين وقاصدي بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن .