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أجريت له عملية لمدة 5 ساعات

إنقاذ حاج إيراني تعرض لجلطة قلبية حادة

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٢ مساءً
إنقاذ حاج إيراني تعرض لجلطة قلبية حادة
المواطن - فريق التحرير

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نجح مركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة في إنقاذ حياة حاج إيراني بالعقد السادس من العمر عقب تعرضه لجلطة قلبية حادة بسبب ضيق وانسداد بالشرايين التاجية.

وذكرت وزارة الصحة أن المدينة الطبية استقبلت الحالة للمريض الذي كان يعاني من ألم شديد بمنطقة الصدر، وتم على الفور إجراء الفحوصات اللازمة والتحاليل والأشعة المقطعية وأشعة الايكو وإجراء قسطرة قلبية تشخيصية والتي أظهرت نتائجها وجود ضيق وانسدادات بالشرايين التاجية غير قابلة للتوسيع بالقسطرة القلبية.

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تفاصيل العملية

ولفتت الوزارة إلى أن الفريق الطبي المكون من جراحي القلب وفريق التخدير والتمريض، قرر القيام بعملية قلب مفتوح وعمل جراحة ترقيع الشرايين التاجية، تكللت بالنجاح.

وأشارت إلى أن العملية استغرقت خمس ساعات، حيث تم نقل الحاج إلى غرفة العناية المركزة ومتابعة حالته لحين استقرارها، وتم بعد ذلك نقله للتنويم وتماثل للشفاء تمهيدًا لعودته وإكمال نسكه وهو بأتم الصحة والعافية.

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