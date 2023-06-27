إنقاذ حاج كيني ستيني من جلطة قلبية بأجياد مكة

أوضحت وزارة الصحة أن التدخل السريع من الفريق الطبي في مستشفى أجياد للطوارئ، أسهم بعد إرادة الله عز وجل في إنقاذ حياة حاج يبلغ من العمر 65 عاماً من الجنسية الكينية، قدم لأداء فريضة الحج لهذا العام ١٤٤٤هـ بعد تعرضه لجلطة في القلب.

جلطة في القلب

وبينّت الصحة أن الحاج توجّه لمستشفى أجياد للطوارئ حيث كان يعاني من آلم في منطقة الصدر، مشيرةً إلى أن الفريق الطبي باشر الحالة فور وصولها إلى قسم الطوارئ، وقام بعمل جميع الإجراءات والفحوصات العلاجية اللازمة وتخطيط للقلب، واتضح وجود جلطة في القلب، استدعت سرعة التدخل لإنقاذ حياة المريض.

تدخل سريع

وأفادت أنه تم على الفور التعامل مع الحالة من قبل الفريق الطبي بإعطاء مذيبات للجلطة، وإحالة المريضة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية للتدخل السريع وتلقي الخدمة والرعاية الطبية التخصصية المطلوبة، حيث كان لعملية التواصل وسرعة التنسيق الدور الأبرز في إنقاذ حياته بعد إرادة الله وتوفيقه.