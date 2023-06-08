إنقاذ حوت من شباك صيد اصطادته بالخطأ

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تمكن عمال إنقاذ من تحرير حوت أحدب طوله نحو 10 أمتار، بعد أن علق في شباك قبالة سواحل غولد كوست شرقي أستراليا.
تأتي عملية الإنقاذ تزامنًا مع بداية موسم هجرة الحيتان الحدباء الذي يشهد مرور نحو 40 ألف حوت عبر المنطقة، بحسب التقارير المحلية.
وعلق الحوت في شباك كانت مخصصة لصيد أسماك القرش، وتم رصده ليلًا ما دفع عمال الإنقاذ لاستخدام معدات خاصة لقطعها وتحرير الحوت، في الساعات الأولى من الصباح.
فيما عمل المنقذون أيضا على ربط الشبكة، حتى لا تتسبب بالمزيد من الضرر، وسط دعوات لجماعات بيئية لإزالة شباك صيد القرش خلال موسم هجرة الحيتان، على الساحل الشرقي لأستراليا.