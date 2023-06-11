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بعد الهبوط بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز

إنقاذ حياة حاجة إندونيسية توقف قلبها 8 دقائق بالمدينة المنورة

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٠ مساءً
إنقاذ حياة حاجة إندونيسية توقف قلبها 8 دقائق بالمدينة المنورة
المواطن - واس

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تمكنت الفرق الطبية بمركز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة من إنقاذ حياة حاجة إندونيسية توقف قلبها بعد هبوط الطائرة في مدرج المطار.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن الفرق الطبية بمركز المراقبة الصحية تلقت بلاغًا يفيد بوجود حالة إغماء داخل صالة القدوم الدولي وبعد وصول الحالة إلى المركز وإجراء الفحوصات الطبية لها التي بينت توقف القلب.

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ولفت التجمع إلى أنه على الفور بدأ الفريق الطبي بإنعاش قلبي رئوي مرتين حتى استعادة النبض ولله الحمد وبعد استقرار الحالة تم نقلها إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية.

استقبال آلاف الحجاج

الجدير بالذكر أن مركز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي قد استقبل 90104 حجاج منذُ بداية الموسم عبر المركز الرئيسي والوحدات الصحية المؤقتة داخل المطار، مبيناً أن 87857 حاجاً استفادوا من الخدمات الوقائية التي يقدمها المركز.

وأوضح التجمع أن عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية بلغ 2218 مراجعاً تم إحالة 29 حالة لمستشفيات المنطقة لإكمال الخطة العلاجية لهم .

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