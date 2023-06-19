إنقاذ حياة حاج إندونيسي من انفجار بالمعدة

أنقذ تدخل جراحي عاجل لفريق طبي مختص في مستشفى حراء العام عضو تجمع مكة المكرمة الصحي حياة حاج إندونيسي يبلغ من العمر ٩٠ عامًا إثر تعرضه لانفجار في المعدة.

وبحسب ما ذكره تجمع مكة المكرمة الصحي على حسابه بموقع “تويتر” فإن الحاج الإندونيسي كان يشكو من آلام شديدة في البطن مع تقيؤ وعدم القدرة على الأكل حيث عملت له أشعة في البعثة المرافق بها الحاج وأظهرت أن لدية انفجار في الجهاز الهضمي.

تشخيص الحالة

من جانبه أوضح الفريق الطبي المباشر للحالة بأنه فور وصول المريض إلى قسم الطوارئ قام بعمل جميع الإجراءات والفحوصات العلاجية اللازمة وشخص المريض أن لدية تسمم في الدم نتيجة لانفجار في الاثني عشر وتم نقل المريض إلى قسم العناية المركزة وأجريت له عملية استكشاف للبطن وبعد الفتح وجد كمية كبيرة من الصديد تخرج من بطن المريض، كما وجد ثقب كبير بالمعدة طوله ۲سم في جدار المعدة الأمامي.

ووفقًا للفريق الطبي، فقد تم تنظيف البطن من الصديد وأخذ عينة للتحليل من حافة الثقب الموجود بالمعدة وتم إغلاق الثقب وغسل الأحشاء والبطن من الداخل وإغلاق الجرح وإفاقة المريض قبل نقله للعناية المركزة وهو الآن بصحة جيدة، حيث تم نقله إلى قسم الجراحة لاستكمال الخطة العلاجية المقررة له، وتم تزويد المريض بالنصائح الخاصة بالتغذية خلال المرحلة المقبلة والمحافظة على الالتزام بأدوية المعدة خلال فترة الحج.