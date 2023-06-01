إنقاذ 3 أشخاص احتجزوا في سيل بالطائف

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، إنقاذ 3 أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركبتين بالطائف.
وقالت المديرية في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر: مدني الطائف ينقذ 3 أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركبتين، مؤكدة أنهم بصحة جيدة الآن.
على صعيد آخر، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من أمس الأربعاء حتى الأحد المقبل.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة تشمل الطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا، وستتأثر مناطق عسير والباحة وجازان ونجران.
وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة وخفيفة، ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض، وتشمل الرياض العاصمة والدرعية والمجمعة والزلفي ورماح وثادق والغاط والخرج وحوطة بني تميم والحريق والبجادية والدلم وعفيف والدوادمي والقويعية وشقراء والمزاحمية وضرما وحريملاء والأفلاج ووادي الدواسر والسليل وليلى ومرات، وستتأثر منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم وبحرة والكامل وخليص والليث والقنفذة، ومناطق حائل والقصيم والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.