إنقاذ 4 أشخاص من حريق في شقة بالخبر

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، إنقاذ 4 أشخاص من حريق نشب في شقة بمبنى سكني بالخبر.
ونشرت المدية العامة عدة صور من عمليات إخماد الحريق والسيطرة عليه وإنقاذ الأشخاص، مؤكدة أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات.
ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالمملكة، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.