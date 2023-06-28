إحباط تهريب 245 كجم من القات بجازان وسقوط مروج الإمفيتامين في المزاحمية كريم بنزيما يُهنئ الجماهير بحلول عيد الأضحى باللغة العربية إنقاذ 6 أشخاص سقطت مركبتهم بمنحدر وعر في الباحة حاج ياباني يصف الخيام قبل 83 عامًا: أزهار بيضاء تطفئ لهيب الصيف ارتفاع حالات الإجهاد الحراري للحجاج إلى 2000 حالة القبض على مواطن بحوزته 67,150 قرصًا من الإمفيتامين وأسلحة بالرياض منشأة الجمرات تسجل اليوم 43 درجة مئوية شركة الكهرباء: الذكاء الاصطناعي في المشاعر لتحسين الخدمات للحجاج وفرة تموينية وأكثر من 72 مليون سلعة غذائية بمشعر منى ولي العهد لمنسوبي القطاعات العسكرية: التضحيات والبطولات للحفاظ على الأمن نهج سار عليه أبناء هذه البلاد منذ تأسيسها
أنقذت فرق الدفاع المدني بالباحة 6 أشخاص سقطت مركبتهم بمنحدر وعر بعقبة الباحة، حيث تعرضوا لإصابات متفرقة.
وقال الدفاع المدني في تغريدة عبر موقع تويتر: مدني الباحة ينقذ 6 أشخاص سقطت مركبتهم بمنحدر وعر بعقبة الباحة، وتعرضهم لإصابات متفرقة.
ونشر المدني لقطات مصورة توثق جهود رجاله في إنقاذ الأشخاص.
رفعت المديرية العامة للدفاع المدني درجة الاستعداد في جميع أرجاء جسر الجمرات والساحات المحيطة به لاستقبال ضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات الإنسانية خلال رمي الجمرات.