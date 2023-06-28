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تعرضوا لإصابات متفرقة

إنقاذ 6 أشخاص سقطت مركبتهم بمنحدر وعر في الباحة

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠١ مساءً
إنقاذ 6 أشخاص سقطت مركبتهم بمنحدر وعر في الباحة
المواطن - فريق التحرير

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أنقذت فرق الدفاع المدني بالباحة 6 أشخاص سقطت مركبتهم بمنحدر وعر بعقبة الباحة، حيث تعرضوا لإصابات متفرقة.

وقال الدفاع المدني في تغريدة عبر موقع تويتر: مدني الباحة ينقذ 6 أشخاص سقطت مركبتهم بمنحدر وعر بعقبة الباحة، وتعرضهم لإصابات متفرقة.

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ونشر المدني لقطات مصورة توثق جهود رجاله في إنقاذ الأشخاص.

رفع الاستعدادات

رفعت المديرية العامة للدفاع المدني درجة الاستعداد في جميع أرجاء جسر الجمرات والساحات المحيطة به لاستقبال ضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات الإنسانية خلال رمي الجمرات.

استعدادات بجميع الفرق

وأكدت المديرية العامة اكتمال استعداداتها بفرق ووحدات منتشرة في أروقة الجسر، وفي المداخل الرئيسية، مدعومة بقوى بشرية وتجهيزات فنية في مواقع محددة في طوابق الجسر طيلة أيام التشريق، والتنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق سلامة وحماية ضيوف الرحمن.

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