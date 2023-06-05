إنهاء إجراءات سفر الحجاج في مطار إسلام آباد في 25 ثانية

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وثق مقطع فيديو الإجراءات الميسرة المقدمة للحجاج في مطار إسلام آباد، حيث أنهى الحجاج إجراءات سفرهم في 25 ثانية فقط، فيما غمرت السعادة أوجه الحجاج القادمين إلى المملكة.
وبين مقطع الفيديو دقة وسهولة ويسر الإجراءات المقدمة للحجاج، بأحدث التقنيات الحديثة.
وكانت “الجوازات” أعلنت جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1444هـ، عبر منافذها الدولية الجوية والبرية والبحرية.
وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.
خلال 25 ثانية.. إنهاء إجراءات سفر الحجاج في مطار إسلام آباد الدولي#مبادرة_طريق_مكة#بسلام_آمنين#رؤية_السعودية_2030@MOISaudiArabia @MakkahRoute
تغطية : @fawaz749 pic.twitter.com/xaTAO1h4xm
— صحيفة المواطن (@almowatennet) June 4, 2023