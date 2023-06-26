إيداع 916 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني لشهر يونيو

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع 916 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر يونيو 2023، في إطار جهوده المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج السعودية 2030-.

إيداع دعم سكني

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي أن إجمالي الدعم لشهر يونيو بلغ 916 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، مبيناً أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر يونيو 2022 تجاوز 49.3 مليار ريال.

‏‎وأضاف ابن ماضي أن الصندوق العقاري اعتمد أكثر من 115 ألف طلب تحديث لمراحل البناء من إجمالي 148 ألفاً هم قوام مستفيدي مُنتج البناء الذاتي، مؤكداً أن القنوات الالكترونية متاحة لباقي المستفيدين لتحديث مراحل بناء منازلهم وفق المعايير الهندسية والفنية.

لائحة الدعم السكني

ونوه الرئيس التنفيذي للصندوق إلى ما أقرته لائحة الدعم السكني والعقود التمويلية مع الجهات ذات الصلة، بالتأكيد على التزام مستفيدي منتج البناء الذاتي عند توقيع العقد التمويلي، بدء البناء خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الدعم السكني، وإكماله خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مُشدداً على استمرارية والتزام الصندوق العقاري بإيداع الدعم الشهري لمستفيدي “سكني”، تحقيقاً لأهدافه الاستراتيجية بشأن تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم وفق الحلول التمويلية والسكنية لبرامج الدعم السكني، بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة.

يُذكر أن “الصندوق العقاري” يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.