إيرباص تحصل على أكبر صفقة طائرات في التاريخ

أعلنت شركة “إنديغو” الهندية للطيران ذات التكلفة المنخفضة أنها طلبت شراء 500 طائرة إيرباص “إيه-320” من المصنّع الأوروبي، وذلك خلال معرض “لوبورجيه” لصناعات الطيران في العاصمة الفرنسية باريس.

أكبر صفقة طائرات

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “إنديغو” بييتر إلبيرز: إن هذه الطلبية البالغة قيمتها 55 مليار دولار حسب لائحة الأسعار الرسمية، هي الأكبر من نوعها في تاريخ الطيران المدني، وخطوة تاريخية للشركتين. ومن المتوقّع تسليم الطائرات بين عامي 2030 و2035.

وقال رئيس شركة إيرباص غييوم فوري: “إن التوقيع على الطلبية منعطف كبير، وحسب علمنا وذاكرتنا لم تطلب أي جهة على الإطلاق هذا العدد من الطائرات في طلبية واحدة”.

أكبر عملاء إيرباص

ومع سجل طلبيات يفوق 1300 طائرة، فإن العقد يجعل أيضًا من “إنديغو” أكبر عملاء إيرباص لطائرات “إيه-320″، وسط مساعيها لتلبية الطلب في واحدة من أكثر دول العالم تعدادًا في السكان.

وتعد الشركة، التي تسيّر رحلات منخفضة التكلفة، من الأكبر في قطاع الطيران الداخلي في الهند، وكانت أسرع أسواق الطيران نموًّا في العالم قبل جائحة كورونا.

وكانت الشركة المنافسة “إير إنديا” (Air India) حاملة الرقم القياسي السابق مع طلب شراء 470 طائرة في فبراير/ شباط 2022، علمًا بأن الطلبية كانت مشتركة بين “إيرباص” والمنافس الأمريكي “بوينغ”.