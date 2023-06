إيلون ماسك: مصارعتي لمارك في قفص حديدي احتمال وارد

نشر المليارديران منشورات حول التحدي عبر شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بهما، حيث أطلق ماسك الدعوة إلى المباراة على تغريدة في “تويتر” ورد زوكربيرغ عليه عبر منشور بمنصة “إنستجرام”. ويتماشى هذا التحدي مع أسلوب ماسك الاستفزازي المعتاد على الإنترنت، حيث طلب سابقًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصارعته بسبب غزوه لأوكرانيا، لكنه غير معتاد على توجيه ذلك النوع من التحديات إلى زوكربيرغ، الذي يكون عادةً أكثر تحفظًا.

اختتم ماسك: “أدبر أموري جيدًا في الحياة.. ولا أحتاج عادة إلى القتال مع الآخرين”.

وبدأت القصة بعد قيام ماسك بمشاركة تغريدة عبر تويتر، أعلن فيها أنه على استعداد لخوض معركة في قفص مع زوكربيرج، ليرد عليه مارك بنشر سكرين عبر ستوري إنستجرام، مع كتابة تعليق “أرسل لي الموقع”.

وعاد ماسك لاحقًا، وقام بالرد في تغريدة أخرى وحدد له المكان، قائلًا: “فيغاس أوكتاغون”، في إشارة إلى حلبة المصارعة المغطاة تمامًا مثل القفص.

I’m up for a cage match if he is lol

— Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023