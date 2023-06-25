إيلون ماسك: مصارعتي لمارك في قفص حديدي احتمال وارد

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أكد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أن تقديمه لمباراة مصارعة داخل قفص حديدي مع مارك زوكربيرغ احتمال وارد، بعد إعلانهما تحدي بعضهما في تغريدات متبادلة الخميس الماضي.
تحدى ماسك، أغنى شخص في العالم، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا بلاتفورمز” في وقت سابق من هذا الأسبوع لقبول مصارعته، ورد مارك زوكربيرغ عليه بالسؤال عن مكان اللقاء. فيما اعتبر بعضهم هذه المحادثة إشارة إلى بدء “ميتا” خدمة منافسة محتملة لموقع “تويتر”.
قال ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، في لقاء على “تويتر سبيسز” مع آشلي فانس، المحررة الأولى في “بلومبرغ”، أمس السبت: “لم أبدأ التدريب بعد، لكن إذا رتبنا فعلًا للمباراة؛ سأتدرب”.
نشر المليارديران منشورات حول التحدي عبر شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بهما، حيث أطلق ماسك الدعوة إلى المباراة على تغريدة في “تويتر” ورد زوكربيرغ عليه عبر منشور بمنصة “إنستجرام”. ويتماشى هذا التحدي مع أسلوب ماسك الاستفزازي المعتاد على الإنترنت، حيث طلب سابقًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصارعته بسبب غزوه لأوكرانيا، لكنه غير معتاد على توجيه ذلك النوع من التحديات إلى زوكربيرغ، الذي يكون عادةً أكثر تحفظًا.
اختتم ماسك: “أدبر أموري جيدًا في الحياة.. ولا أحتاج عادة إلى القتال مع الآخرين”.
وبدأت القصة بعد قيام ماسك بمشاركة تغريدة عبر تويتر، أعلن فيها أنه على استعداد لخوض معركة في قفص مع زوكربيرج، ليرد عليه مارك بنشر سكرين عبر ستوري إنستجرام، مع كتابة تعليق “أرسل لي الموقع”.
وعاد ماسك لاحقًا، وقام بالرد في تغريدة أخرى وحدد له المكان، قائلًا: “فيغاس أوكتاغون”، في إشارة إلى حلبة المصارعة المغطاة تمامًا مثل القفص.
I’m up for a cage match if he is lol
— Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023
وغرد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بعدها أيضًا: “لدي حركتي الرائعة التي سأفاجئه بها، وهي حركة الفظ حيث أستلقي على خصمي ولا أفعل شيئًا”.
وأضاف: “أنا لا أمارس الرياضة أبدًا، باستثناء التقاط أطفالي ورميهم في الهواء”.