إيلون ماسك: مصارعتي لمارك في قفص حديدي احتمال وارد

تحديات إيلون ماسك

نشر المليارديران منشورات حول التحدي عبر شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بهما، حيث أطلق ماسك الدعوة إلى المباراة على تغريدة في “تويتر” ورد زوكربيرغ عليه عبر منشور بمنصة “إنستجرام”. ويتماشى هذا التحدي مع أسلوب ماسك الاستفزازي المعتاد على الإنترنت، حيث طلب سابقًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصارعته بسبب غزوه لأوكرانيا، لكنه غير معتاد على توجيه ذلك النوع من التحديات إلى زوكربيرغ، الذي يكون عادةً أكثر تحفظًا.

اختتم ماسك: “أدبر أموري جيدًا في الحياة.. ولا أحتاج عادة إلى القتال مع الآخرين”.

التحدي بين ماسك ومارك

وبدأت القصة بعد قيام ماسك بمشاركة تغريدة عبر تويتر، أعلن فيها أنه على استعداد لخوض معركة في قفص مع زوكربيرج، ليرد عليه مارك بنشر سكرين عبر ستوري إنستجرام، مع كتابة تعليق “أرسل لي الموقع”.

وعاد ماسك لاحقًا، وقام بالرد في تغريدة أخرى وحدد له المكان، قائلًا: “فيغاس أوكتاغون”، في إشارة إلى حلبة المصارعة المغطاة تمامًا مثل القفص.

I’m up for a cage match if he is lol — Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023

توعد إيلون ماسك

وغرد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بعدها أيضًا: “لدي حركتي الرائعة التي سأفاجئه بها، وهي حركة الفظ حيث أستلقي على خصمي ولا أفعل شيئًا”.

وأضاف: “أنا لا أمارس الرياضة أبدًا، باستثناء التقاط أطفالي ورميهم في الهواء”.