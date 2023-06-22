إيلون ماسك ومارك زوكربيرج يتحديان بعضهما في حلبة قتال

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وصلت المنافسة بين أكبر المليارديرات في العالم إيلون ماسك ومارك زوكربيرج، أشدها، حيث وصلت إلى حلبة القتال، وتوعد كل منهما الآخر في مبارزة حقيقية بينهما.
وبدأت القصة بعد قيام ماسك بمشاركة تغريدة عبر تويتر، أعلن فيها أنه على استعداد لخوض معركة في قفص مع زوكربيرج، ليرد عليه مارك بنشر سكرين عبر ستوري إنستغرام، مع كتابة تعليق “أرسل لي الموقع”.
وعاد ماسك لاحقًا، وقام بالرد في تغريدة أخرى وحدد له المكان، قائلاً: “فيغاس أوكتاغون”، في إشارة إلى حلبة المصارعة المغطاة تمامًا مثل القفص.
I’m up for a cage match if he is lol
— Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023
وغرد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بعدها أيضاً، “لدي حركتي الرائعة التي سأفاجئه بها، وهي حركة الفظ حيث أستلقي على خصمي ولا أفعل شيئًا”.
وأضاف، “أنا لا أمارس الرياضة أبدًا، باستثناء التقاط أطفالي ورميهم في الهواء”.
وبحسب موقع “ذا فيرج”، فإن النزال بالنسبة لـ زوكربيرغ ليس مجرد مزحة عبر الفضاء الافتراضي، مما يعني أن الكرة الآن باتت في ملعب ماسك، وقالت المتحدثة باسم “ميتا”، إيسكا ساريك، لموقع “ذا فيرج”، إن “القصة تتحدث عن نفسها”.
ومن الملاحظ أن “زوكربيرج” يتدرب فعليًا على فنون القتال المختلطة، حتى أنه فاز مؤخرًا ببطولات جيو جيتسو، وشارك أيضاً فيديو من التدريبات على إنستغرام.