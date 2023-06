إيلون ماسك ومارك زوكربيرج يتحديان بعضهما في حلبة قتال

وصلت المنافسة بين أكبر المليارديرات في العالم إيلون ماسك ومارك زوكربيرج، أشدها، حيث وصلت إلى حلبة القتال، وتوعد كل منهما الآخر في مبارزة حقيقية بينهما.

وبدأت القصة بعد قيام ماسك بمشاركة تغريدة عبر تويتر، أعلن فيها أنه على استعداد لخوض معركة في قفص مع زوكربيرج، ليرد عليه مارك بنشر سكرين عبر ستوري إنستغرام، مع كتابة تعليق “أرسل لي الموقع”.

وعاد ماسك لاحقًا، وقام بالرد في تغريدة أخرى وحدد له المكان، قائلاً: “فيغاس أوكتاغون”، في إشارة إلى حلبة المصارعة المغطاة تمامًا مثل القفص.

I’m up for a cage match if he is lol

— Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023