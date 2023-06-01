إيلون ماسك يستعيد لقب أغنى رجل في العالم

استعاد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، المركز الأول كأغنى رجل في العالم.

أغنى رجل بالعالم

ووفقًا لمؤشر المليارديرات من بلومبرج، احتل إيلون ماسك المركز الأول وسط أغنياء العالم، وتقدر ثروة ماسك بـ 192 مليار دولار ، متفوقًا على برنارد أرنو الرئيس التنفيذي لشركة لويس فيتون، الذي تقدر ثروته بـ187 مليون دولار .

وجاءت استعادة ماسك لقب “أغنى في العالم” بعد أن تجاوزه أرنو في ديسمبر مع ارتفاع أسهم شركته.

قائمة أثرياء العالم

وحصل ماسك على لقب أغنى رجل بالعالم، في سبتمبر 2021 ، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى ملكيته لأسهم تسلا. ولا يزال ماسك يمتلك 13٪ من أسهم الشركة التي نمت بنسبة 65.6٪ خلال الـ 12 شهرًا الماضية. وفي المقابل بلغ حجم نمو ثروة منافسه بالمركز الثاني برنارد أرنو بنسبة 19.7٪ فقط.

ومن بين الخمسة الأوائل في مؤشر بلومبيرج للمليارديرات، جاء جيف بيزوس في المركز الثالث بـ 144 مليار دولار، وبيل جيتس في المركز الرابع بـ 125 مليار دولار، ولاري إليسون في المركز الخامس بـ 118 مليار دولار.

صفقة تويتر

وتراجعت ثروة إيلون ماسك في أواخر العام الماضي بعد إنفاق 44 مليار دولار لشراء موقع تويتر. إلا أنه قام ماسك بتغيير النظام الأساسي للشركة بشكل جذري منذ توليه السيطرة عليها، وقاد ماسك مجموعة من الجهود تهدف إلى جعلها منصة أكثر انفتاحًا، على حد قوله.

واشترى إيلون ماسك موقع Twitter مقابل 44 مليار دولار في أواخر عام 2022 ، وتراجعت قيمة الشركة منذ ذلك الحين.