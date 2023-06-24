ونشر ماسك تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، جاء فيها: “لا تثق بأي أحد”.

وأرفق التغريدة بصورة، مكتوب عليها “لا تثق بأحد ولا حتى نفسك”، وتظهر شخصًا يصوب سلاحه على شخص آخر، على الرغم من أن الاثنين روسيان.

وأضاف ماسك تعليقًا على الصورة، قال فيه: “أبدًا، وخاصة مارك زوكربيرغ”، في إشارة إلى مؤسس موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي.

Don’t even trust nobody pic.twitter.com/VHa1zVGI71 — Elon Musk (@elonmusk) June 24, 2023

تمرد فاغنر

وبعد وقت قصير من نشرها، لاقت التغريدة تفاعلًا واسعًا، حيث حصدت أكثر من 11 ألف مشاركة، و100 ألف إعجاب.

وفي وقت سابق، أعلن قائد قوات فاغنر، يفغيني بريغوجين، التمرد المسلح ضد روسيا، مشيرًا إلى أن موسكو سيكون لها رئيس جديد.

عملية عسكرية للجيش الروسي

وقال بريغوجين إنه وعناصره البالغ عددهم 25 ألفًا مستعدون للموت من أجل تحرير الشعب الروسي.

وفي أعقاب ذلك، بدأ الجيش الروسي عملية عسكرية للتصدي لتمرد فاغنر، الذي وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه “طعنة في الظهر”.