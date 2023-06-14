إيلون ماسك يعين طفلًا عبقريًّا في شركة سبيس إكس

قرر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تعيين طفلٍ يبلغ من العمر 14 عامًا، في شركة سبيس إكس للفضاء، بينما سيحصل الطفل العبقري قريبًا على شهادة الهندسة من كبرى الجامعات الأمريكية.

طفل عبقري

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية: إن الطفل العبقري كايران كازي سيتخرج بعد أيام من جامعة سانتا كلارا قبل بدء عمله الجديد مع سبيس إكس الشهر المقبل.

وتعود قصة الطفل العبقري عندما اكتشف والداه نبوغه، حينما كان الصبي يبلغ من العمر عامين فقط، ومن ثم سيحصل الآن على إجازة في علوم الكمبيوتر والهندسة التي جعلته موظفًا في عمر صغير بشركة ماسك، سبيس إكس، الأمريكية التي تعمل على في مجال الطيران والنقل الفضائي.

نبوغ من عمر عامين

وكازي هو في الأصل من بليسانتون في مقاطعة ألاميدا، كان يتحدث بجمل كاملة عندما كان يبلغ من العمر فقط سنتين، وفق تصريح والديه لـ”abc7 news”، مضيفين، أنه في وقت مبكر من مسيرته التعليمية أدرك أنه مختلف عن غيره من زملائه.

ويقول كازي: إنه تحول من طفل متمرد من الصف الثالث إلى كونه يشعر أنه حقًّا مقدَّر فكريًّا، وقد بدأ العمل مع مختبر عالمي باعتباره المتدرب الجامعي الوحيد في فريقه، وهو يشعر بالامتنان للقادة الذين منحوه الفرص لاستكشاف أمور أكبر من سنه.

وظيفة جديدة

ولدى الطفل حاليًّا وظيفة في هندسة البرمجيات ضمن فريق Starlink التابع لـ Space X، حيث سيبدأ عمله الشهر المقبل.

قال كيران لصحيفة “سياتل تايمز”: “أنا متحمس حقًّا لهذا الفصل الجديد من حياتي”.

سينتقل كايران من بليسانتون بكاليفورنيا إلى ولاية واشنطن مع والدته جوليا في يوليو حيث سيعمل مع فريق ستارلينك في ريدموند.