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فاز برئاسة النادي لسنة واحدة

ابن زنان عن فوز مسلي آل معمر: الاختلاف ليس في مصلحة النصر ويجب دعمه

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٠ مساءً
ابن زنان عن فوز مسلي آل معمر: الاختلاف ليس في مصلحة النصر ويجب دعمه
المواطن - فريق التحرير

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وجه عبدالله بن زنان المتحدث الإعلامي الأسبق بنادي النصر، رسالة إلى مسلي آل معمر، وذلك بعد فوزه برئاسة النادي لمدة سنة واحدة.

وقال ابن زنان عبر حسابه في “تويتر” : “الاختلاف ليس في مصلحة كيان النصر، ندعو للأستاذ مسلي وفريق عمله بالتوفيق لخدمة النادي وإسعاد جماهيره”.

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وفي السياق ذاته، وجه ثامر اليمني المرشح السابق على كرسي رئاسة النصر، رسالة إلى مسلي آل معمر الفائز برئاسة النادي لمدة سنة واحدة، بعد إعلان النتيجة أمس من قبل الجمعية العمومية للنادي.

رسالة إلى مسلي آل معمر

وقال اليمني عبر حسابه في “تويتر”: “أبارك لأخي آل معمر حصوله على غالبية الأصوات لرئاسة مجلس إدارة مؤسسة النصر غير الربحية، راجيًا له ولأعضاء المجلس كل التوفيق لتحقيق تطلعات عشاق الكيان في ظل المشروع الاستثماري الكبير الذي تحظى بها رياضتنا بدعم من القيادة ووزارة الرياضة، والشكر والامتنان لجماهير النصر ورجالاته”.

وذكر الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” أن آل معمر سيقود النادي لسنة واحدة، بعد حصوله على 878 ألف و580 صوتًا مقابل 290 صوتًا لـ ثامر اليمني.

ويسعى النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية للتعاقد مع أقوى الصفقات حيث يفكر في ضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجم إنتر ميلان الإيطالي والمغربي حكيم زياش نجم فريق تشيلسي الإنجليزي.

 

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