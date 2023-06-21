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قبل انطلاق النسخة الثانية من الدوري

اتحاد الكرة يدعم الفرق النسائية بـ49 مليون ريال

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٨ مساءً
اتحاد الكرة يدعم الفرق النسائية بـ49 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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أطلق اتحاد الكرة، اليوم الأربعاء، برنامج دعم وتطوير الفرق النسائية للأندية المشاركة في الدوري الممتاز للسيدات، ودوري الدرجة الأولى للسيدات.

اتحاد الكرة يطلق برنامج دعم

وأعلن اتحاد الكرة، عن المبادرة، ويتم تخصيص دعم مالي قدره 49,920,000 ريال، وذلك التزامًا من الاتحاد بتطوير واستدامة منظومة كرة القدم النسائية في السعودية، قبل انطلاق النسخة الثانية من الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى.

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ومن المقرر أن يُشارك في منافسات الموسم الرياضي الجديد 2023\ 2024، أكثر من 30 فريق، حيث شهد الموسم الماضي مشاركة 25 فريق و649 لاعبة وأكثر من 50 لاعبة أجنبية من 20 جنسية مختلفة.

اتحاد الكرة يدعم الكرة النسائية
تفاصيل البرنامج

أهداف البرنامج

ويهدف البرنامج الذي أطلقه اتحاد الكرة، للمساهمة في رفع مستوى المسابقات النسائية وإنشاء الفرق المختلفة ليضم كل نادي فريق ناشئات تحت 17 عام وفريق أول لكرة الصالات للسيدات.

كما يهدف لتطوير اللاعبات لتمثيل المنتخبات الوطنية، من خلال تحفيز الفرق لتوقيع عقود احترافية مع اللاعبات السعوديات ودعم اللاعبات من الفئات السنية لتمثيل المنتخب الوطني الأول للسيدات.

ويسعى لتعزيز حوكمة واستدامة الفرق عبر إلزامهم ببناء خطة استراتيجية وهيكل تنظيمي شامل، وخلق فـرص وظيفية لتطوير القوى العاملة من خلال تعيين مدربات سعوديات ضمن الجهاز الفني وتوظيف كفاءات وطنية في المجالات الإدارية والفنية والطبية.

ويتطلب على الفرق المشاركة في الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى للسيدات، وجود مستند قانوني يتمثل في عضوية اتحاد الكرة ورخصة نافس، والإقرار بالمشاركة في جميع البطولات النسائية التي ينظمها، وتحقيق الاشتراطات التنظيمية والفنية.

وأضاف اتحاد الكرة في بيانه: “كما يجب الإقرار بالالتزام بنظام الكفاءة المالية لدى وزارة الرياضة والاتحاد السعودي ليتسنى لها الحصول على الدعم المرصود”.

اتحاد الكرة يدعم الكرة النسائية
تفاصيل البرنامج

أنواع الدعم

وتم تصميم البرنامج على أن يشمل 3 أنواع من الدعم، مباشر غير مشروط، ومشروط بمعايير إلزامية، ومشروط بمعايير اختيارية، حيث سيتم مراجعة استيفاء المعايير لكل فريق عبر تقييمها من قبل اللجنة المختصة في اتحاد الكرة شكل ربع سنوي.

اتحاد الكرة يدعم الكرة النسائية
تفاصيل البرنامج

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