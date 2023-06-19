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بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي

اتحاد جدة النادي السعودي المهتم بضم جوندوجان

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٩ مساءً
اتحاد جدة النادي السعودي المهتم بضم جوندوجان
المواطن - فريق التحرير

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تواصل إدارة نادي اتحاد جدة محاولاتها لضم صفقات قوية في الميركاتو الصيفي الحالي، لتدخل في مفاوضات مع نجم مانشستر سيتي، الألماني إلكاي جوندوجان.

برشلونة ينتظر الرد

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن نادي برشلونة يرى أن جوندوجان اقترب من الموافقة على الانتقال إلى صفوفه، بعدما طلب يوم الثلاثاء الماضي، المزيد من الوقت قبل تقديم الرد النهائي.

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وأكدت أن وكيل جوندوجان بعث عدة رسائل إلى مسؤولي برشلونة تُشير إلى أن النجم الألماني موافق على العرض، وتوقعت أن يمنح النادي الرد قريبًا، موضحة في الوقت ذاته أن تلقى عرضًا من اتحاد جدة وآخر من آرسنال.

جوندوجان
جوندوجان – المصدر @IlkayGuendogan

اتحاد جدة يفاوض جوندوجان

وأكدت الصحيفة الإسبانية، اليوم الاثنين، جوندوجان تلقى عرضًا كبيرًا للانتقال إلى دوري روشن السعودي من بوابة نادي اتحاد جدة وليس الهلال، مشددة على أن هذا العرض يتفوق على جميع العروض التي تلقاها.

جوندوجان
جوندوجان – المصدر @FabrizioRomano

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة منافسات قوية في الموسم الجديد، حيث يُشارك في دوري أبطال آسيا، البطولة العربية للأندية، وكأس العالم للأندية، بجانب البطولات المحلية، ما يدفع الإدارة لضم صفقات قوية.

جدير بالذكر أن عقد جوندوجان صاحب الـ32 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، يوم 30 يونيو الجاري، دون وجود اتفاق حول التجديد حتى الآن، ما يُحفز الأندية للتفاوض معه، حيث إنه سيوقع في صفقة انتقال حر.

جوندوجان
جوندوجان

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