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وسط ضعفه التدريجي

اتساع منطقة إعصار بيبارجوي في بحر العرب

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٧ مساءً
اتساع منطقة إعصار بيبارجوي في بحر العرب
المواطن - فريق التحرير

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نشر خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، على حسابه بموقع “تويتر”، مقطع فيديو لخريطة تظهر اتساع منطقة اضطراب إعصار بيبارجوي في بحر العرب.

من جانبه، ذكر الدكتور خالد الزعاق خبير الطقس والفلك، أن اليوم الاثنين يبدأ إعصار بيبارجوي بالضعف التدريجي تباعًا مع مرور الساعات القادمة.

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وأضاف عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن الإعصار سيتراجع تصنيفه اليوم إلى إعصار من الدرجة الأولى وما زال يتحرك ببطء ناحية السواحل الواقعة بين باكستان والهند.

السعودية لن تتأثر

وفي وقت سابق، أكد محلل الأرصاد في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن السعودية لن تتأثر من إعصار بيبارجوي القادم من بحر العرب.

وأوضح أن الوقود المحرك للأعاصير هي المسطحات المائية الكبيرة الدافئة، التي تؤدي إلى تغذية الإعصار وبالتالي يتعمق وتهبط قيم الضغط الجوية إلى أدنى درجة، وتكون سرعة الرياح أسرع حول الإعصار.

وأشار إلى أن الإعصار لن يؤثر بشكل مباشر على السعودية مع اتجاهه إلى الشرق، موضحًا أنه بمجرد وصوله لليابسة يهبط إلى منخفض جوي متعمق إلى طبقات الجو العليا.

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