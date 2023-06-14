اتفاقية بين الحج والعمرة وهيئة الزكاة لتحسين خدمات الحجاج

وقعت وزارة الحج والعمرة، أمس، اتفاقية تعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مجال تحسين الخِدمات المقدمة للحجاج القادمين عبر المنافذ الجوية بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط، وسعادة نائب محافظ الهيئة للشؤون الأمنية الأستاذ عبد الله النعيم، وذلك في صالة الحجاج بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

ووقّع اتفاقية التعاون من جانب وزارة الحج والعمرة، مدير عام فرع الوزارة بمحافظة جدة الأستاذ عبد الرحمن بن محمد الغنام، فيما وقعها من جانب الهيئة، مدير الإدارة الإقليمية للمنافذ الغربية الأستاذ مشعل بن حسن الزبيدي.

تحسين الخدمات

وتهدف الاتفاقية إلى تحسين الخِدمات المقدمة لعموم الحجاج القادمين عبر المنافذ الجوية بمنطقة مكة المكرمة، من خلال تنفيذ مبادرة (حاج بلا حقيبة) التكاملية بين الطرفين، كخدمة إضافية تهدف إلى استلام أمتعة الحجاج من داخل صالات القدوم الدولي بالمطارات بعد إنهاء الإجراءات الجمركية لها، وإيصالها إلى مساكن الحجاج في مكة المكرمة مباشرة.

وستسهم اتفاقية التعاون تلك في تسهيل وإسراع إجراءات وصول الحجاج من المطار إلى مساكنهم؛ والتي من المستهدف تطبيقها على عدد من الدول.