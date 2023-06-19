بوسكيتس يحسم وجهته في الموسم الجديد روبن نيفيز في طريقه للهلال حتى 2026 تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن انضم لخلية إرهابية وهاجم رجال الأمن حاسبة حساب المواطن 1444 تتيح مبلغ دفعة يوليو طرح لوحات مميزة وفئات جديدة في المزاد الإلكتروني غدًا طريقة حجز موعد التأمينات الاجتماعية السعودية تفاصيل عقد كانتي مع الاتحاد النصر يستهدف ضم بروزوفيتش اتفاقية بين سار وMSC لربط النقل البحري بالسككي ضبط مقيم ومواطن لترويجهما القات والأقراص الممنوعة بالقنفذة والرياض
وقعت الخطوط الحديدية السعودية “سار” الناقل الوطني للخطوط الحديدية والأكبر في المنطقة، عقداً مع شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة “MSC” أكبر الخطوط الملاحية عالمياً.
ووقع العقد من جانب “سار” الرئيس التنفيذي الدكتور بشار بن خالد المالك والرئيس التنفيذي لشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة MSC الاستاذ هشام الانصاري، وذلك في مقر الخطوط الحديدية السعودية بمدينة الرياض.
وينص العقد الذي يمتد لثلاث سنوات على زيادة أعداد الحاويات المنقولة بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء الرياض الجاف عبر شبكة قطار الشرق لمسافة تصل إلى 1012 كلم ذهاباً و إياباً بين الرياض والدمام، مما سيسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في الحفاظ على البنية التحتية للطرق وسلامة مرتاديها عبر إزاحة الشحنات عن الطرق، إضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية لمينائي الدمام والرياض الجاف من خلال تقليل عدد الشاحنات داخل الموانئ، وتسريع حركة الحاويات من الصادرات والواردات مما يساهم في تحسين مؤشرات الأداء اللوجستي للمملكة.