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اتفاقية بين سار وMSC لربط النقل البحري بالسككي

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٢ مساءً
اتفاقية بين سار وMSC لربط النقل البحري بالسككي
المواطن - واس

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وقعت الخطوط الحديدية السعودية “سار” الناقل الوطني للخطوط الحديدية والأكبر في المنطقة، عقداً مع شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة “MSC” أكبر الخطوط الملاحية عالمياً.

اتفاقية سار وMSC

ووقع العقد من جانب “سار” الرئيس التنفيذي الدكتور بشار بن خالد المالك والرئيس التنفيذي لشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة MSC الاستاذ هشام الانصاري، وذلك في مقر الخطوط الحديدية السعودية بمدينة الرياض.

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زيادة أعداد الحاويات

وينص العقد الذي يمتد لثلاث سنوات على زيادة أعداد الحاويات المنقولة بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء الرياض الجاف عبر شبكة قطار الشرق لمسافة تصل إلى 1012 كلم ذهاباً و إياباً بين الرياض والدمام، مما سيسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في الحفاظ على البنية التحتية للطرق وسلامة مرتاديها عبر إزاحة الشحنات عن الطرق، إضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية لمينائي الدمام والرياض الجاف من خلال تقليل عدد الشاحنات داخل الموانئ، وتسريع حركة الحاويات من الصادرات والواردات مما يساهم في تحسين مؤشرات الأداء اللوجستي للمملكة.

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