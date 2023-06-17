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لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية التثقيفية والتوعوية

اتفاقية تعاون تجمع “جمعية تواصل” بـ التجمع الصحي الأول بالرياض

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٤ مساءً
اتفاقية تعاون تجمع “جمعية تواصل” بـ التجمع الصحي الأول بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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وقعت جمعية تواصَل للتقنيات المساعدة لذوي الإعاقة مذكرة تعاون مع التجمع الصحي الأول بالرياض .

أهداف الشراكة

وتهدف الشراكة إلى مد جسور التعاون المشترك بين الطرفين لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية، التثقيفية والتوعوية لمنسوبي التجمع الصحي الأول في المدن الطبية والمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في تطوير مستواهم المهني والوظيفي بالتقنية المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من خلال معمل التمكين بمقر جمعية تواصَل بالإضافة إلى معرفة الطرق الحديثة لطلب الأجهزة المساعدة ومدى احتياج المستفيد من الخدمة، وتأمين الأجهزة التعويضية وصيانتها، كذلك تقديم الدراسات والأبحاث المتخصصة من قبل الطرفين بما يحسن من الخدمات وتجربة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، بالإضافة إلى إثراء المحتوى العربي من قبل الأخصائيين عبر منصة حياة من خلال كتابة التجارب والقصص الملهمة.

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مراسم التوقيع

حيث تمت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر التجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض ومثّل جمعية تواصَل الخيرية سعادة المدير التنفيذي الأستاذة مرام بنت راشد الرشود ، فيما مثل التجمع الصحي الأول سعادة الرئيس التنفيذي الدكتور صالح بن عبدالله التميمي .

وتأتي هذه الاتفاقية بناءً على مبادرة العيش باستقلالية المدعومة من سند محمد بن سلمان وتعزيزاً للشراكات لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة .

 

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