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لقيادة الفريق في الموسم الجديد

اتفاق مبدئي بين لويس كاسترو والنصر

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٤ مساءً
اتفاق مبدئي بين لويس كاسترو والنصر
المواطن - فريق التحرير

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اقترب مسؤولو نادي النصر من حسم ملف المدير الفني؛ بالتعاقد مع مدرب باتوجوفو البرازيلي، لويس كاسترو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

النصر يتفاوض مع لويس كاسترو

وأشارت “الشرق الأوسط”، اليوم الأربعاء، إلى أن نادي النصر توصل إلى اتفاق مبدئي مع لويس كاسترو، وأكدت أن المفاوض حدد مهلة حتى بداية الأسبوع المقبل للمدرب البرتغالي، لاتخاذ القرار النهائي بشأن العرض.

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لويس كاسترو
كاسترو

وتطمح الإدارة النصراوية في حسم ملف المدير الفني سريعًا قبل بدء استعداد الفريق الأول لكرة القدم لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، ويثق المفاوض النصراوي في أن لويس كاسترو سيحسم قراره خلال الفترة المحددة.

وينتهي عقد لويس كاسترو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوتافوجو في شهر ديسمبر المقبل، وسبق له أن خاض تجربة في الملاعب العربية، حيث درب الدحيل القطري في 2021، قبل أن ينتقل للنادي البرازيلي في مارس 2022.

لويس كاسترو
كاسترو

استعدادات النصر للموسم الجديد

ومن المقرر أن يقوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بجولة آسيوية في اليابان خلال الفترة من 21 وحتى 19 يوليو، وسيلعب ضد باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي يومي 25 و27.

وتأمل الإدارة في الاستعداد بشكل مميز للموسم الرياضي الجديد، والمنافسة على البطولات، بعدما فشل الفريق الأول لكرة القدم في حصد أي لقب بالموسم المنقضي، واكتفى بحصد المركز الثاني في دوري روشن السعودي.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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