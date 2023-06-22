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تعرض لهجوم بصواريخ ستورم شادو دون وقوع إصابات

اتهامات روسية لكييف بقصف جسر القرم وأوكرانيا تتوعد بالمزيد

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٦ مساءً
اتهامات روسية لكييف بقصف جسر القرم وأوكرانيا تتوعد بالمزيد
المواطن - فريق التحرير

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اتهم مسؤولون موالون لروسيا، اليوم الخميس، القوات الأوكرانية بضرب جسر يربط بين شبه جزيرة القرم وخيرسون في أوكرانيا.

بدوره قال فلاديمير سالدو، حاكم خيرسون في أوكرانيا، إن الجسر من المرجح أن يكون قد تعرض لهجوم بصواريخ ستورم شادو التي دمرت الطريق، لكن تم تحويل حركة المرور إلى طريق مختلف.

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دون إصابات

من جهته، قال الحاكم الروسي للقرم سيرغي أكسيونوف: “خلال الليل أصابت ضربة جسر تشونغار ولم تسفر عن سقوط ضحايا”، لافتًا إلى أن هذا الجسر، المعروف باسم “بوابة القرم”، هو واحد من عدة جسور تربط شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014 من أوكرانيا بالبر الرئيسي ويقع على طريق يستخدمه الجيش الروسي للانتقال بين القرم ومناطق أخرى يسيطر عليها في أوكرانيا.

وأظهرت صورة منشورة على تطبيق تلغرام فجوة كبيرة في سطح السد بدت المياه ظاهرة أسفلها بينما تناثر الحطام في المكان.

أوكرانيا تتوعد

وفي المقابل، توعد الجيش الأوكراني بشن مزيد من الهجمات ضد الجسور في المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية، وذلك بعد إعلان مسؤولين موالين لموسكو أن القوات الأوكرانية قصفت جسرًا يربط خيرسون بشبه جزيرة القرم.

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