اتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا حول تفجير سد خيرسون

قالت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية، إن القوات الروسية فجرت سد نوفا كاخوفكا الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون الأوكرانية، وفي المقابل، قال الجانب الروسي إن القصف الأوكراني على خيرسون هو السبب في تدمير السد.

غرق بلدة كاخوفكا

وأعلن حاكم منطقة خيرسون بدء عملية الإجلاء بالقرب من سد نوفا كاخوفكا المنهار، فيما أفادت تاس الروسية بإعلان حال الطوارئ في محيط السد بعد ارتفاع منسوب المياه، وقال مسؤول موالٍ لروسيا إن بلدة كاخوفكا أصبحت تحت المياه بعد تفجير السد.

وتم تدمير 4 توربينات في محطة نوفا كاخوفكا جنوب أوكرانيا بالكامل، وارتفع منسوب المياه لأكثر من 10 أمتار في نوفا كاخوفكا، وبدأت أوكرانيا خطة طوارئ لضمان استمرار إمدادات المياه لمحطة زابوريجيا.

وقبلها، قال الحاكم عبر تطبيق تليغرام: خلال خمس ساعات سيصل منسوب المياه إلى مستوى حرج، وقد يتأثر 80 تجمعًا سكنيًا بدمار سد كاخوفكا.

اجتياح الفيضانات

وقال مسؤولون أوكرانيون إن فيضانات تجتاح عدة قرى على نهر دنيبرو، فيما تجلي أوكرانيا السكان وتقول إن 16 ألف شخص في منطقة حرجة بعد تدمير جزء من السد، وأفادت وكالة “ريا نوفوستي” بأن 22 ألف شخص و14 حيًا سكنيًا تأثروا بالفيضان بعد استهداف سد نوفا كاخوفكا.

وارتفع مستوى المياه إلى 12 مترًا بعد تدمير جزء من محطة كاخوفكا الكهرومائية، مشيرة إلى أن سد نوفا كاخوفكا استهدف بصاروخ من قاذفة صواريخ أولخا الأوكرانية.

واتهم عمدة نوفا كاخوفكا الموالي لروسيا أوكرانيا باستهداف السد وخلق كارثة، وقال مسؤول محلي إن هناك تهديدًا لنحو 300 منزل بالانهيار في منطقة الفيضان بعد استهداف سد نوفا كاخوفكا.