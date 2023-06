اتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا حول تفجير سد خيرسون

قالت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية، إن القوات الروسية فجرت سد نوفا كاخوفكا الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون الأوكرانية، وفي المقابل، قال الجانب الروسي إن القصف الأوكراني على خيرسون هو السبب في تدمير السد.

وأعلن حاكم منطقة خيرسون بدء عملية الإجلاء بالقرب من سد نوفا كاخوفكا المنهار، فيما أفادت تاس الروسية بإعلان حال الطوارئ في محيط السد بعد ارتفاع منسوب المياه، وقال مسؤول موالٍ لروسيا إن بلدة كاخوفكا أصبحت تحت المياه بعد تفجير السد.

وتم تدمير 4 توربينات في محطة نوفا كاخوفكا جنوب أوكرانيا بالكامل، وارتفع منسوب المياه لأكثر من 10 أمتار في نوفا كاخوفكا، وبدأت أوكرانيا خطة طوارئ لضمان استمرار إمدادات المياه لمحطة زابوريجيا.

وقبلها، قال الحاكم عبر تطبيق تليغرام: خلال خمس ساعات سيصل منسوب المياه إلى مستوى حرج، وقد يتأثر 80 تجمعًا سكنيًا بدمار سد كاخوفكا.

WATCH: Footage shows water spilling #Kakhovka dam on the #Dnieper river in southern #Ukraine after it was blown up. Ukrainian President #VolodymyrZelensky has accused "Russian terrorists" of bombing the dam.#Russia #RussiaUkraine #Kherson #khersonflooding… pic.twitter.com/RIIlQq99vM

— Statecraft (@statecraftdaily) June 6, 2023