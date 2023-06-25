اجتماع مرتقب بين جيسوس ومسؤولي الاتحاد السعودي

اقترب المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس من التعاقد رسميًا على تدريب منتخب السعودية الأول لكرة القدم، وذلك بعد تلقيه أكثر من عرض مؤخرًا؛ عقب رحيله عن قيادة فريق فنربخشة التركي.

جيسوس يقترب من التوقيع

وأشارت صحيفة ojogo البرتغالية، اليوم الأحد، إلى أن المفاوضات لازالت جارية بين الاتحاد السعودي لكرة القدم وجيسوس، حيث يوجد اتفاق بشكل عام على قيادته للأخضر، ولكن هناك بعض التفاصيل البسيطة التي لم تُحسم.

وأوضحت أن جيسوس لم يوقع على العقود الرسمية لتدريب منتخب السعودية الأول لكرة القدم حتى الآن، ولكن هناك تفاهم واتفاق شبه كامل بين الطرفين، وسيتولى المدرب البرتغالي مسؤولية تدريب الأخضر خلال الفترة المقبلة.

وأكدت ojogo، أن المدرب البرتغالي قد يوقع عقود تدريب الأخضر هذا الأسبوع، حيث سيصل مسؤولو الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى البرتغال، وسيتم عقد اجتماعًا بين الطرفين من أجل الاتفاقات النهائية.

الرحيل عن فنربخشة

وأعلن جيسوس صاحب الـ68 عامًا، قد أعلن مؤخرًا رحيله عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة، بعد قيادته للتتويج بلقب كأس تركيا، بعد الفوز على باشاك شهير بهدفين دون رد.

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة في التتويج بلقب الدوري التركي، حيث أنهى الموسم في المركز الثاني خلف غلطة سراي، ما أثار غضب الجماهير التي كانت تطمح في الفوز بالبطولة الغائبة عن خزائنه منذ 2014.