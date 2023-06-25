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تمهيدًا لتوقيع عقود تدريب الأخضر

اجتماع مرتقب بين جيسوس ومسؤولي الاتحاد السعودي

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٨ مساءً
اجتماع مرتقب بين جيسوس ومسؤولي الاتحاد السعودي
المواطن - فريق التحرير

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اقترب المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس من التعاقد رسميًا على تدريب منتخب السعودية الأول لكرة القدم، وذلك بعد تلقيه أكثر من عرض مؤخرًا؛ عقب رحيله عن قيادة فريق فنربخشة التركي.

جيسوس يقترب من التوقيع

وأشارت صحيفة ojogo البرتغالية، اليوم الأحد، إلى أن المفاوضات لازالت جارية بين الاتحاد السعودي لكرة القدم وجيسوس، حيث يوجد اتفاق بشكل عام على قيادته للأخضر، ولكن هناك بعض التفاصيل البسيطة التي لم تُحسم.

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خورخي جيسوس
المدرب البرتغالي – المصدر @pedromsepulveda

وأوضحت أن جيسوس لم يوقع على العقود الرسمية لتدريب منتخب السعودية الأول لكرة القدم حتى الآن، ولكن هناك تفاهم واتفاق شبه كامل بين الطرفين، وسيتولى المدرب البرتغالي مسؤولية تدريب الأخضر خلال الفترة المقبلة.

وأكدت ojogo، أن المدرب البرتغالي قد يوقع عقود تدريب الأخضر هذا الأسبوع، حيث سيصل مسؤولو الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى البرتغال، وسيتم عقد اجتماعًا بين الطرفين من أجل الاتفاقات النهائية.

جيسوس
المدرب البرتغالي – المصدر @RudyGaletti

الرحيل عن فنربخشة

وأعلن جيسوس صاحب الـ68 عامًا، قد أعلن مؤخرًا رحيله عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة، بعد قيادته للتتويج بلقب كأس تركيا، بعد الفوز على باشاك شهير بهدفين دون رد.

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة في التتويج بلقب الدوري التركي، حيث أنهى الموسم في المركز الثاني خلف غلطة سراي، ما أثار غضب الجماهير التي كانت تطمح في الفوز بالبطولة الغائبة عن خزائنه منذ 2014.

جيسوس
المدرب البرتغالي

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