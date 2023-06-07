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أملًا في التعاقد معه بالميركاتو الصيفي

اجتماع منتظر بين أداما تراوري ومسؤولي الاتحاد

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٢ مساءً
اجتماع منتظر بين أداما تراوري ومسؤولي الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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تواصل إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، محاولاتها لتدعيم الفريق بصفقات مميزة في الميركاتو الصيفي، ليرتبط اسمه بنجم وولفرهامبتون، أداما تراوري.

أداما تراوري يناقش العرض

ولفت الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن أداما تراوري تلقى عرضًا رسميًا من الاتحاد، ويسعى النادي للوصول إلى اتفاق معه.

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أداما تراوري
تراوري – المصدر @RudyGaletti

وأضاف رودي جاليتي، الاتحاد حدد موعدًا للاجتماع مع أداما تراوري بعد 3 أيام، من أجل مناقشة العرض الذي تم إرساله، مؤكدًا أن النجم الإسباني هو الهدف التالي للنادي بعد حسم صفقة كريم بنزيما والاقتراب من ضم نجولو كانتي.

وأشار إلى أن إدارة نادي الاتحاد مهتمة بضم أداما تراوري، لأنها تستهدف تكوين فريق قوي ومميز، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في السعودية نهاية العام.

أداما تراوري
تراوري – المصدر @RudyGaletti

كريم بنزيما في الاتحاد

ونجحت إدارة نادي الاتحاد، في الحصول على توقيع كريم بنزيما، حيث سيمثل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، الذي لعبه في صفوفه لمدة 14 عامًا.

ويأمل بنزيما المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022، في مواصلة تألقه، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للظهور بشكل مميز؛ خاصة أنه سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @SPL

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