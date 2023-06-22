احترافية وجاهزية تامة في استعراض قوات أمن الحج أمام وزير الداخلية

وقف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، على جاهزية قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها في حفظ أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

جاء ذلك خلال رعاية سموه الحفل السنوي الذي نظمته قوات أمن الحج المشاركة في موسم حج هذا العام 1444هـ.

وأكد معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، في كلمة ألقاها خلال الحفل، الجاهزية التامة لقوات أمن الحج لتنفيذ الخطة الأمنية المعدة لتيسير أداء الحجاج للمناسك ورعاية ضيوف الرحمن والعناية بهم؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وبإشراف مباشر من سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.

منظومة متكاملة

وبين أن قوات أمن الحج باشرت تنفيذ مهامها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وفي جميع الطرق المؤدية لمناطق الحج بعد المواءمة مع الجهات المعنية وفق منظومة متكاملة وجهود متناسقة وتناغم متقن عبر خطط أمنية ومرورية وتنظيمية شاملة من قبل قوات أمن الحج والمساندين لها من القطاعات العسكرية والحكومية والأهلية كافة.

ولفت معاليه الانتباه إلى أن ضيوف الرحمن يحظون برعاية فائقة ودعم سخي من القيادة الرشيدة التي سخرت كل الإمكانات لخدمة ورعاية قاصدي الحرمين الشريفين، وتأمين سلامتهم واستخدام وسائل التقنية الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية لراحة ضيوف الرحمن.

مهارات عالية

واستعرضت قوات أمن الحج جاهزيتها من خلال عدد من الفرضيات الأمنية التي أظهرت مستوى الإتقان والمهارات العالية التي يتميز بها رجال الأمن، كما شمل العرض إبراز الآليات والمدرعات الخاصة، وطيران الأمن أمام سمو وزير الداخلية.

حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وعدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء أعضاء لجنة الحج العليا، وقادة القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركة في موسم الحج، وعدد من كبار المسؤولين.