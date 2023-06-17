احتراق مركبتين جراء حريق في ارتداد محل تجاري بالرياض

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تمكنت فرق الدفاع المدني في الرياض، اليوم السبت، من إخماد حريق في ارتداد محل تجاري.
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”، صورتين لعملية إخماد الحريق والسيطرة عليه، مؤكدة أن الحريق نتج عنه احتراق مركبتين ولم يسفر عن أي إصابات.
ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالسعودية، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.