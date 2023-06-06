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احتساب نسبة التذبذب لسهم أسواق العثيم بسعر 13.68 ريال

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٥ صباحاً
احتساب نسبة التذبذب لسهم أسواق العثيم بسعر 13.68 ريال
المواطن - فريق التحرير

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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أسواق عبدالله العثيم على تقسيم أسهم الشركة.

سعر التذبذب

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 13.68 ريال لهذا اليوم لهذا اليوم الثلاثاء، وإلغاء الأوامر القائمة.

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أسهم التقسيم

كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بإضافة أسهم التقسيم في محافظ قبل بداية تداول يوم الخميس.

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