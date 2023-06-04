Icon

هطول أمطار غزيرة على عرعر Icon الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش Icon مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم Icon المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن Icon وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي Icon الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة Icon أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات Icon الفيصل: لن يتم زيادة أسعار تذاكر المباريات Icon فتاة متهورة توثق قيادتها على سرعة 170 كم Icon العائلة المالكة البريطانية تستقبل مولودًا جديدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
إشادة بالتسهيلات والخدمات المقدمة للحجاج

احتفاء ماليزي بمبادرة طريق مكة في عامها الخامس

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٤ صباحاً
احتفاء ماليزي بمبادرة طريق مكة في عامها الخامس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

احتفت الحكومة الماليزية، بتنفيذ مبادرة طريق مكة في عامها الخامس، والتي تسهم في إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم بكل سهولة ويسر.

جاء ذلك خلال تواجد السفير السعودي مساعد بن إبراهيم السليم في مطار كوالالمبور بمعية وزير الشؤون الدينية الماليزية لتفقد إجراءات مبادرة طريق مكة في عامها الخامس.

قد يهمّك أيضاً
يزيد الحميد: الأندية ستتحول لشركات وملكية الصندوق ستكون 75%

يزيد الحميد: الأندية ستتحول لشركات وملكية الصندوق ستكون 75%

تعليم الطائف: الدراسة عن بُعد اليوم للمدارس المسائية

تعليم الطائف: الدراسة عن بُعد اليوم للمدارس المسائية

إشادات ماليزية

من جانبه، قال وزير الشؤون الدينية الماليزية محمد مختار، إنه بات معروفًا للجميع أن الحكومة السعودية دائمًا ما تهتم بتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ولذا يحظى الحجاج الماليزيون بتسهيلات كثيرة خاصة عند وصولهم جدة أو المدينة المنورة منذ خمس سنوات.

بدوره وجه وزير الداخلية الماليزي سيف الدين إسماعيل، شكره للحكومة السعودية لتقديم الخدمات عبر مبادرة طريق مكة حيث يتم تقديم جميع التسهيلات للحجاج الماليزيين عبر البرنامج الذي بدأ من 2017 ومستمر حتى اليوم.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الماليزي أمبري عبدالقادر، أن حكومته تفحصت عملية السفر عبر طريق مكة من مطار ماليزيا لحين وصولهم إلى السعودية، حيث تبين أنها تسير بشكل ممتاز.

طريق مكة

يذكر أن وزارة الداخلية تنفذ مبادرة “طريق مكة” للعام الخامس، بمشاركة عدة جهات في (7) دول هي: بنجلاديش والمغرب وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وتركيا، وكوت ديفوار، وذلك ضمن جهود المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، وحرصها على رعايتهم وسقايتهم وإعانتهم والاهتمام بشؤونهم في كل بقاع الأرض.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة حتى التخرج
السعودية اليوم

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة...

السعودية اليوم
تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية
العالم

تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة...

العالم
الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات يوم البحث العلمي بجامعة شقراء
السعودية اليوم

صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات...

السعودية اليوم
لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب
غرائب

لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال...

غرائب
لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك
السعودية اليوم

لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك

السعودية اليوم
طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن طائرة كندية
السعودية اليوم

طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن...

السعودية اليوم